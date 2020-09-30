Наталья Сергунина: Участникам конкурса "Новатор Москвы" вручили премии

Участникам конкурса "Новатор Москвы" вручили премии. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, церемония награждения прошла в образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Всего на конкурс для изобретателей и разработчиков новейших городских решений было подано 483 заявки. В финал вышли 30 проектов, 15 из которых стали победителями. Лауреатов определило экспертное жюри, состоящее из представителей технологического бизнеса, инвестиционных компаний, органов власти и институтов развития.

Наталья Сергунина рассказала: "Участники заявили на конкурс разноплановые и действительно перспективные разработки. Лучшие, по мнению экспертов, проекты удостоены денежных премий, которые помогут им в развитии. И безусловно, эти проекты будут полезны городу. С их помощью можно решать актуальные задачи, связанные с содержанием инфраструктурных объектов, обеспечением безопасности и повышением качества жизни москвичей".

Премии присуждались в трех номинациях: "Проект будущего" - для авторов инновационных идей, "Меняющие реальность" - для тех, у кого есть стартап, готовый к выходу на рынок, и "Лидеры инноваций" - если бизнес уже успешен. В каждой из номинаций было выделено пять направлений - "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и ИТ-технологии", "Транспорт", "Городская среда" и "Энергетика".

Награды победителям вручил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Авторы 15 лучших разработок получили премии в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Финалисты также отмечены поощрительными призами суммами от 100 до 200 тысяч рублей. Общий фонд премии составил более 17 миллионов рублей, сообщил министр.

В частности, в категории "Медицина и фармацевтика" награжден Иван Яковлев, представивший препарат для терапии наследственных заболеваний мышечной ткани. Лекарство вводится в ограниченную область и дает необходимый эффект уже при однократном применении.

Одним из проектов-победителей в транспортной сфере признана система обнаружения опасных ветровых явлений. Она создана коллективом разработчиков и позволяет предупредить возможные последствия вихревых воздушных потоков в зоне аэродромов, а следовательно - повысить безопасность авиаполетов.

В число лучших в категории "Энергетика" вошли Данила Саранин и Татьяна Комаричева. Они сконструировали солнечные батареи в форме стикеров, заряжающих любой гаджет даже при тусклом свете. Для их производства используется специальный материал - перовскит, слои которого можно печатать на 3D-принтере. Это на 50 процентов снижает стоимость производства продукции по сравнению с аналогами.