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30.09.2020 18:52
Рубрика: Спорт

Названы арбитры матча "Спартак" - "Зенит"

Текст: Максим Домчев
Российский футбольный союз назвал арбитров на предстоящие матчи 10-го тура чемпионата России по футболу, главным событием которого станет встреча между лидерами - "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Центральный матч тура доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Павлом Кукуяном. В нынешнем сезоне РПЛ этот арбитр работал на пяти матчах, в которых показал 33 желтых карточки, назначил пять пенальти и удалил четырех игроков. При этом прямую красную карточку Кукуян не показывал ни разу.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Его помощниками на этом матче будут Максим Гаврилин и Арам Петросян. На VAR будет работать лучших российский судья последних лет Сергей Карасев.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в субботу, 3 октября и начнется в 19:00.

Полный список арбитров на матчи 10-го тура РПЛ:

"Уфа" - "Ротор": судья - Виталий Мешков; ассистенты судьи - Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Лаша Верулидзе; VAR - Алексей Амелин; AVAR - Илья Елеференко; инспектор - Юрий Чеботарев; делегат РПЛ - Александр Сафонов.

"Тамбов" - "Арсенал": судья - Владислав Безбородов; ассистенты судьи - Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья - Евгений Буланов; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Алексей Лунев; инспектор - Андрей Бутенко; делегат РПЛ - Владислав Барановский.

"Урал" - ЦСКА: судья - Станислав Васильев; ассистенты судьи - Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья - Дмитрий Стрельцов; VAR - Сергей Иванов; AVAR - Тихон Калугин; инспектор - Алексей Румянцев; делегат РПЛ - Дмитрий Солдаткин.

"Спартак" - "Зенит": судья - Павел Кукуян; ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья - Николай Волошин; VAR - Сергей Карасев; AVAR - Николай Богач; инспектор - Геннадий Куличенков, делегат РПЛ - Борис Ларин.

Фото: ФК "Зенит" / РИА Новости
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"Локомотив" - "Химки": судья - Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья - Игорь Низовцев; VAR - Артем Любимов; AVAR - Антон Аверьянов; инспектор - Сергей Анохин, делегат РПЛ - Александр Разинский.

"Рубин" - "Ахмат": судья - Владимир Москалев; ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья - Артур Федоров; VAR - Михаил Вилков; AVAR - Алексей Стипиди; инспектор - Фейзудин Эрзиманов; делегат РПЛ - Сергей Алексеев.

"Сочи" - "Ростов": судья - Евгений Турбин; ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья - Олег Соколов; VAR - Игорь Панин; AVAR - Антон Кобзев; инспектор - Сергей Французов, делегат РПЛ - Иван Суворов.

"Динамо" - "Краснодар": судья - Кирилл Левников; ассистенты судьи - Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья - Дмитрий Сафьян; VAR - Алексей Сухой; AVAR - Игорь Демешко; инспектор - Сергей Зуев; делегат РПЛ - Алексей Поляков.

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