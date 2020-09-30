В Москве Роспотребнадзор рекомендовал персоналу кинотеатров проверять маски у зрителей во время сеанса каждые 15 минут. Глава столичного управления федеральной службы Елена Андреева предложила поручить эту задачу контролерам. "Это профанация борьбы с вирусом, - заявил "РГ" гендиректор прокатной компании "СБ Фильм" Сергей Сорочкин. - Все санитарные требования в залах и так соблюдены. А проверки зрителей проводить нереально".

Как разъяснили "РГ" в пресс-службе Роспотребнадзора, рекомендации по режиму в кино действуют с момента, как только после пандемии в стране начали открываться синематографы. В одном из пунктов этого документа говорится: зрителям рекомендовано использовать маски в кинотеатрах. Контроль за соблюдением рекомендации должен организовать кинотеатр. С одной стороны, подчеркивают в ведомстве, это именно рекомендация, а не статья КоАП. С другой стороны, и об этом как раз говорила на одном из совещаний глава столичного управления Роспотребнадзора, соблюдение режима превратилось в формальность. Если человек пришел на сеанс в маске - приятного просмотра. А в маске он потом сидит или нет - это уже никого не волнует. Между тем, считают в столичном управлении Роспотребнадзора, при таком подходе нет и речи о защите от вируса.

"Новых требований от Роспотребнадзора не поступало, - сообщили в пресс-службе "Москино". - Наши сотрудники работают в масках и перчатках. Зрителям рекомендуем носить маски во время пребывания". Соблюдаются в кинотеатрах и другие санитарные рекомендации. Например, "умное" бронирование: если купишь билет, скажем, на 21-е место, то 20-е будет заблокировано. Это необходимо, чтобы обеспечить 50-процентную заполняемость. Есть и санитайзеры, разметка не только в государственных, но и в частных кинотеатрах. В этом вчера убедился корреспондент "РГ", посмотрев блокбастер "Довод" в "КАРО" на Алтуфьевском шоссе. В зале в 13.00 было максимум пять человек. Рассадка - сверхсвободная. Маски во время сеанса не проверяли, да это было и затруднительно сделать. Ведь стоит полумрак, издали и не разглядишь лиц. Только если подходить к каждому и мешать смотреть фильм. Да и как насчет полномочий контролеров? Имеет ли право человек, не являющийся представителем власти, просто так вывести зрителя, который заплатил за сеанс?

"Закон не дает четкого ответа, - поделился с "РГ" адвокат бюро Asterisk Родион Ларченко. - Ориентиром может случить статья 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Под этим подразумевается неуважение к обществу. Например, если человек матерится, пристает к зрителям, портит имущество". Вроде бы это не имеет ничего общего с масочным режимом. Однако, продолжает Родион Ларченко, в связи с коронавирусом мы часто наблюдаем повышенную, если не сказать показную строгость правоприменителей. "Поэтому, - рассуждает эксперт, - есть шанс, что на практике понятие "нарушения общественного порядка" будет применяться широко".

Роспотребнадзор рекомендовал персоналу кинотеатров проверять маски у зрителей во время сеанса каждые 15 минут

Не считают нужным надевать маски, о чем ранее писала "РГ", и многие пассажиры подземки.

Даже если допустить, что контролерам дадут полномочия, у кинотеатров просто не хватит ресурсов для тотального контроля, заявил "РГ" гендиректор "СБ Фильм" Сергей Сорочкин. "Сейчас многие кинотеатры и так на грани краха, - отметил он. - В регионах дешевле просто не открываться - слишком строги ограничения по заполняемости. А на то, чтобы нанять дополнительный персонал для проверок масок сразу, например, в 11 залах, и вовсе не хватит никаких средств". В то же время большинство тех, кто находится в кинотеатре, по наблюдению корреспондента "РГ", действительно сидят без масок. Это не относится к сотрудникам: и в "КАРО", и в "Мираж Синема", и продавцы, и контролеры - в полном антивирусном облачении. А вот аудитория расслабилась: одним маска мешает жевать попкорн, другие носят ее в кармане как "пропуск" в ТЦ. И под хруст кукурузы и стрельбу на экране как-то не идут мысли ни о своем собственном, ни о здоровье соседа. Да и о судьбе любимого кинотеатра, которому даже единственный безмасочный зритель в перспективе может создать серьезные проблемы.

PS: Устроители Московского кинофестиваля обещают зрителям безопасный просмотр. Но как будет на самом деле - покажет время.