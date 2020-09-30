Под Белгородом 30 спасателей тушат горящий камыш

В Шебекинском районе Белгородской области 30 сотрудников пожарной службы, а также работники лесничества пытаются ликвидировать пожар в пойме реки в районе села Безлюдовка.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС, площадь пожара уточняется, угрозы жилью нет.

Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС по области в 11 часов 30 минут: туда сразу же были направлены сотрудники трех пожарных частей. Как отметили ГУ МЧС, ситуация осложняется сильным ветром - сегодня в регионе скорость порывов превышает 20 метров в секунду, а также болотистыми почвами в районе возгорания: пожарной технике сложно проехать к очагу возгорания.