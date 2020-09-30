Подмосковная полиция изъяла свыше 40 кг наркотиков

Подведены итоги оперативно-профилактической операции "Мак - 2020", которая проводилась в Московской области с 7 по 16 сентября.

В пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщили, что за это время было выявлено 12 фактов незаконных посевов наркосодержащих растений, изъято 226 растений конопли. Полицейские уничтожили 38 очагов дикорастущих наркосодержащих растений на общей площади более 14,4 га. За незаконный сбор дикорастущих наркосодержащих растений к уголовной ответственности привлечено 4 человека.

Всего вынесено 27 официальных предписаний по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений. Привлечено к ответственности 8 злоумышленников за незаконное культивирование наркосодержащих растений, из них 4 - к административной, 4 - к уголовной.

На территории Московской области зарегистрировано 7 фактов незаконной перевозки наркотических средств растительного происхождения, задержано 9 человек, из которых 8 привлечены к уголовной ответственности, 1 - к административной.

Всего за период проведения операции в сфере незаконного оборота наркотиков естественного происхождения составлен 101 протокол об административных правонарушениях.

Возбуждено 124 уголовных дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Всего в результате проведения операции к уголовной ответственности привлечено 118 человек, к административной - 98.

Изъято более 40 килограммов наркотических средств естественного происхождения, из них: 22 килограмма каннабиса (марихуаны), 16 килограммов частей наркосодержащих растений, 37 граммов гашиша, 1,4 килограмма героина, 99,5 граммов кокаина и 226 кустов наркосодержащего растения конопля.