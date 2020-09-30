Полумарафон перекроет движение на на юго-западе Москвы 4 октября

В столице в воскресенье пройдет полумарафон "Моя столица". Из-за его проведения будет перекрыта улица Косыгина и ряд других дорог. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Согласно информации дептранса, перекрыта будет 4 октября Университетская площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина с 7:00 до 20:00. А также улица Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта с 7:00 до 18:00. Временно нельзя будет припарковать транспорт на пересечении Университетского проспекта и ул. Косыгина с 12:00 3 октября по 20:00 4 октября.