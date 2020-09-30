Сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России по футболу сыграет октябрьские матчи группового этапа Лиги наций с турками и венграми на домашнем стадионе столичного "Динамо", сообщает пресс-служба национальной команды. Зрителей на трибунах не будет.

Эти две игры запланированы на 11 и 14 октября соответственно. Контрольный поединок со шведами, который был перенесен из Стокгольма в Москву, состоится 8 октября на арене ЦСКА.

После двух туров в Лиге наций россияне идут на первом месте в таблице группы 3 лиги "В", набрав максимальные шесть очков. В стартовой встрече команда Станислава Черчесова обыграла дома Сербию (3:1), а затем одолела на выезде Венгрию со счетом 3:2. Вторую строчку в группе занимают венгры (три очка), далее идут турки и сербы (по одному набранному очку).

Ранее стало известно, что исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил правило пяти замен в одном матче до конца сезона 2020/21. Впервые такое положение вступило в силу после вынужденной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Главной задачей такого решения стало снижение числа травм футболистов, пропустивших внушительный временной отрезок. Команды получили возможность совершать пять замен вместо привычных трех в играх Лиги наций, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

До того Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) уже продлевал возможность действия правила пяти замен до лета 2021 года. При этом правило о числе футболистов в заявке на поединок не изменилось: вносить в список на матч можно не больше 23 человек.