Сезон фонтанов на ВДНХ завершится 1 октября

1 октября завершится сезон работы всех 23 фонтанов на ВДНХ. В этом году посетителей радовали не только легендарные "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос", но и новые фонтаны. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе выставки.

Новинками этого лета стали фонтаны у павильона 14 Республики Азербайджан. Парные чаши исторически располагались на стилобате павильона с 1939 года. Возродили фонтан в честь 80-летия выставки.

Популярен был у детей сухой фонтан у павильона 31 "Геология", впервые заработавший в этом году. Разработал его архитектор Мишель Пен. Фонтан не имеет привычной чаши, 30 струй бьют прямо из земли. Еще один необычный фонтан - копия фонтана 1949 года, установленного в парке Победы в Санкт-Петербурге. Его украшает скульптура "Мальчик с рыбой", а расположен он за павильоном 64 "Оптика".

По данным пресс-службы, фонтаны заработают уже в новом сезоне - весной 2021 года.