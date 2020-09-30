Следователи отправили в суд дело организатора финансирования терроризма

Следственный комитет по Москве объявил, что закончил дело организатора финансирования террористической деятельности на территории столичного региона. Прокуратура утвердила обвинение по этому расследованию и дело ушло в суд.

Обвиняемого зовут Алим Бегиев. Его обвинили по тяжким уголовным статьям - "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" и "организация финансирования террористической деятельности".

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, Бегиев за границей вступил в ряды запрещенной террористической организации. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать желающих оказать материальную помощь активным участникам международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории Российской Федерации). В одном из приложений мобильного телефона он создал группу, в которую стал приглашать проверенных людей, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло порядка 30 участников.

Организатор группы вел сбор денег на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Указанные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера, пояснила Иванова.

С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать эту организацию, ежемесячно переводя деньги.

Следователи СК России провели многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии. В ходе расследования уголовного дела совместно с сотрудниками ФСБ и МВД были задержаны 15 соучастников. Восемь из них уже осуждены и получили большие сроки до 12 лет. Ещё четыре дела рассматриваются в суде, а по троим следствие продолжается.

В СК уверяют, что продолжают совместную работу с оперативными службами по выявлению и установлению всех соучастников Алима Бегиева.

И сегодня же собранные Главным следственным управлением СК по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для приговору Артуру Мендохову. Он признан виновным в совершении преступления по статье 205.1 УК РФ -"финансирование терроризма".

Мендохов был ярый приверженец радикальных течений ислама. Он всячески выражал солидарность с воюющими в составе запрещенной в России международной организации "Джебхат ан-Нусра" в Сирии. И 5 апреля 2018 года в городе Тереке Кабардино-Балкарской Республики через платежный терминал перечислил деньги на номер телефона, привязанный к расчетному счету одной из электронных платежных систем. Этот счет принадлежал члену структурного подразделения международной террористической организации Сардорбеку Якубжанову. Он находился на территории Сирии и входил в состав террористической организации. Мендохову это было известно. Ранее приговором суда Мендохову было назначено 8 лет в колонии строгого режима.