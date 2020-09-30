Следователи отправили в суд дело организатора финансирования терроризма

Новости

Спрос на отдых у моря вырос после объявления о длинных каникулах 22:30
МИД заявил об участии иностранных наемников в конфликте вокруг Карабаха 22:03
Правительство рассмотрит вопрос с доплатами медикам за борьбу с COVID-19 22:00
Силуанов посчитал преждевременной идею об отмене накопительной пенсии 21:39
В МИД РФ назвали провокацией заявления Хайко Мааса в ООН 21:28
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 659 военнослужащих 20:51
Благоустраивать спроектированные с помощью москвичей дворы начнут весной 20:33
Сергей Лавров призвал Баку и Ереван к прекращению огня 20:20
Сезон фонтанов на ВДНХ завершится 1 октября 20:17
США ввели санкции против предполагаемого зятя Рауля Кастро 20:13
СМИ: Шунин и Н'Жи едва не подрались в перерыве матча против "Химок" 19:52
Самыми нестабильными оказались цены на сахар и подсолнечное масло 19:48
Военный транспортник США совершил аварийную посадку в Одессе 19:35
Вышел трейлер хоррор-комедии "Вампиры против Бронкса" 19:20
Вышел русский трейлер фантастического триллера "Эллипс" 19:10
РЖД покажут пассажирам новый плацкартный вагон 18:55
СМИ: У "Энолы Холмс" может появиться спин-офф про Шерлока 18:49
В России разрабатывается аналог TikTok для школьников 18:39
Трио флейт прозвучит на Московской канатной дороге 1 октября 18:29
Вышел трейлер "Богатого Маугли" с Ризом Ахмедом 18:29
В России появилась платформа для прямой коммуникации общества с властью 18:28
В Киеве нашли погибшей сотрудницу посольства США 18:26
Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса 18:25
Джервейс закончил вторую редакцию третьего сезона "Жизни после смерти" 18:17
Проект бюджета ПФР внесен в Госдуму 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 22:39
Рубрика: Происшествия

Следователи отправили в суд дело организатора финансирования терроризма

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет по Москве объявил, что закончил дело организатора финансирования террористической деятельности на территории столичного региона. Прокуратура утвердила обвинение по этому расследованию и дело ушло в суд.

Обвиняемого зовут Алим Бегиев. Его обвинили по тяжким уголовным статьям - "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" и "организация финансирования террористической деятельности".

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, Бегиев за границей вступил в ряды запрещенной террористической организации. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать желающих оказать материальную помощь активным участникам международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории Российской Федерации). В одном из приложений мобильного телефона он создал группу, в которую стал приглашать проверенных людей, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло порядка 30 участников.

Медведев: Транспорт удалось полностью оградить от действий террористов

Организатор группы вел сбор денег на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Указанные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера, пояснила Иванова.

С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать эту организацию, ежемесячно переводя деньги.

Следователи СК России провели многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии. В ходе расследования уголовного дела совместно с сотрудниками ФСБ и МВД были задержаны 15 соучастников. Восемь из них уже осуждены и получили большие сроки до 12 лет. Ещё четыре дела рассматриваются в суде, а по троим следствие продолжается.

В СК уверяют, что продолжают совместную работу с оперативными службами по выявлению и установлению всех соучастников Алима Бегиева.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Николай Патрушев: С начала 2019 года в ДФО предотвратили 3 теракта

И сегодня же собранные Главным следственным управлением СК по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для приговору Артуру Мендохову. Он признан виновным в совершении преступления по статье 205.1 УК РФ -"финансирование терроризма".

Мендохов был ярый приверженец радикальных течений ислама. Он всячески выражал солидарность с воюющими в составе запрещенной в России международной организации "Джебхат ан-Нусра" в Сирии. И 5 апреля 2018 года в городе Тереке Кабардино-Балкарской Республики через платежный терминал перечислил деньги на номер телефона, привязанный к расчетному счету одной из электронных платежных систем. Этот счет принадлежал члену структурного подразделения международной террористической организации Сардорбеку Якубжанову. Он находился на территории Сирии и входил в состав террористической организации. Мендохову это было известно. Ранее приговором суда Мендохову было назначено 8 лет в колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вербовка в террористические организации

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект о "заморозке" накопительной пенсии до конца 2023 года
В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США
Российский авиапром лишили иностранных комплектующих
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет