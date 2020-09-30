СМИ: Шунин и Н'Жи едва не подрались в перерыве матча против "Химок"

В перерыве матча девятого тура "Химки" - "Динамо", в котором подмосковный клуб проиграл 0:1, в раздевалке московского клуба произошел конфликт. Как стало известно Sport24, капитан "Динамо" Антон Шунин едва не подрался с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи.

Перед тем, как в раздевалку зашел занимавший пост главного тренера команды Кирилл Новиков, Шунин обратился к партнерам с призывом переломить ход матча за "Динамо" и главного тренера команды. Все кроме Н'Жи поддержали голкипера, а камерунец в ответ предъявил претензии самому Шунину, который не спас команду после удара Александра Ломовицкого. В итоге игроки едва не подрались - их сумели разнять партнеры по команду.

Матч так и завершился победой "Химок", а Новиков вскоре после этого покинул свой пост.