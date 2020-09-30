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30.09.2020 15:56
Рубрика: Происшествия

В Московской области вынесен первый приговор застройщику за обман дольщиков

Текст: Наталья Козлова
В Московской области вынесен первый приговор за мучения дольщиков. За обман людей застройщик отправился в колонию-поселение на три года. Мужчина признан виновным в причинении имущественного ущерба.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Это резонансное уголовное дело расследовало второе управление по расследованию особо важных дел СК России по Московской области. Собранные ими доказательства признаны судом достаточными для приговора исполнительному директору ООО "Вита Реал Эстейт" Ринату Шайдуллину. Директор оказался еще и бывшим депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области. Суд признал Шайдуллина виновным в "причинении имущественного ущерба путем обмана участников долевого строительства". Это статья 165 Уголовного кодекса РФ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Следствием и судом установлено, что Шайдуллин совершил причинение имущественного ущерба путем обмана участников долевого строительства при строительстве многоквартирного дома, расположенного в деревне Удино Дмитровского района Московской области, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Эта история случилась в июне 2011 года. Следствие потом напишет: "Шайдуллин под видом организации долевого строительства многоквартирного четырехэтажного жилого дома завладел денежными средствами граждан - дольщиков, заведомо осознавая, что дом не будет введен в эксплуатацию в установленном законом порядке, а имеющиеся в нем квартиры не могут выступать в качестве объектов недвижимого имущества при заключении договоров купли-продажи". Этим он лишил граждан и денег, и прав на жилье. Кстати, до сего дня этот многоквартирный дом в эксплуатацию не введен, хотя прошло уже девять лет. Следствие подсчитало - в результате преступных действий застройщика дольщикам был причинен ущерб на 131 миллион рублей. Потерпевшими признаны 65 участников долевого строительства.

Ольга Врадий рассказала, что следователями проведен колоссальный объем работы. Допрошено полторы сотни свидетелей, проведено не менее семи различных экспертиз: бухгалтерская, строительно-техническая, почерковедческая, оценочная. Объем уголовного дела - 36 томов.

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