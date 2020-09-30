В Москве у пенсионерки в квартире отобрали 195 тысяч рублей

Пенсионерку ограбили в собственной квартире, воспользовавшись доверчивостью пожилой женщины.

В пресс-служба УВД по СЗАО столичного полицейского главка рассказали, что в полицию через службу "02" поступило сообщение от 61-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что неизвестная, находясь в ее квартире, расположенной в одном из домов на Пятницком шоссе, вырвала из рук пакет с денежными средствами в размере 195 тысяч рублей, после чего незамедлительно скрылась с места преступления.

Оперуполномоченные ОУР Отдела МВД России по району Митино Москвы совместно с коллегами из МУРа задержали подозреваемую в Московской области. Ей оказалась 52-летняя ранее судимая за аналогичные преступления женщина.

Грабительница встретила пенсионерку у подъезда дома. Представившись сотрудником социальной службы, злоумышленница рассказала, что женщине полагается денежная компенсация в размере 3 тысяч рублей, но при себе у нее только крупная купюра, которую необходимо разменять. Для этого аферистка поднялась в квартиру к пострадавшей и, когда та держала в руках деньги, укусила ее и похитила пакет с денежными средствами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанной к аналогичным противоправным деяниям.

Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем гражданам, если вы пострадали от противоправных действий задержанной, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть УВД по СЗАО по телефону (499) 194-11-25 или в службу "102" (c мобильных телефонов - 112).