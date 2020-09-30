В Москве у пенсионерки в квартире отобрали 195 тысяч рублей

Новости

В Ростовской области из-за ураганного ветра погибли двое мужчин 15:10
В общественный транспорт Петербурга вернулся масочный режим 15:06
Тренировка по гражданской обороне пройдет 2 октября по всей России 15:05
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса 14:56
В Калмыкии экс-министра заподозрили в мошенничестве на 20 млн рублей 14:49
Госдума приняла поправки по налогам на полезные ископаемые 14:40
ВС отказался отменить пожизненный срок бывшему сенатору Игорю Изместьеву 14:25
МЧС планирует создать единую систему безопасности в следующем году 14:24
ЦИК проверит 52 участка на предмет двойного голосования 13 сентября 14:16
В Кремле оценили возможность внеочередных школьных каникул в России 14:10
Зеленский уволил Фокина из делегации в Трехсторонней контактной группе 14:08
Песков опроверг сообщения об особом карантине в кремлевской администрации 14:05
При аварии американского истребителя с самолетом-заправщиком никто не погиб 14:04
В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США 13:59
Кабмин продолжит стимулирование выпуска оборудования для пищепрома 13:47
Песков опроверг наличие обязательного карантина перед встречей с Путиным 13:46
Сбежавших из колонии Дагестана осужденных нашли в Калмыкии 13:45
Самолет Росгидромета прибыл в Крым для вызова осадков 13:44
В Петербурге спустили на воду минный тральщик "Георгий Курбатов" 13:42
Внешний госдолг Беларуси достиг $17,7 млрд 13:41
Стало известно, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции 13:39
Громкий хлопок напугал парижан 13:31
В России планируют вовлечь в сельхозоборот 12 млн га неиспользуемой земли 13:29
Песков раскритиковал себя за просмотр кино без маски 13:27
Спикер парламента Беларуси сформулировал депутатам актуальные задачи 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 14:48
Рубрика: Происшествия

В Москве у пенсионерки в квартире отобрали 195 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Пенсионерку ограбили в собственной квартире, воспользовавшись доверчивостью пожилой женщины.

В пресс-служба УВД по СЗАО столичного полицейского главка рассказали, что в полицию через службу "02" поступило сообщение от 61-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что неизвестная, находясь в ее квартире, расположенной в одном из домов на Пятницком шоссе, вырвала из рук пакет с денежными средствами в размере 195 тысяч рублей, после чего незамедлительно скрылась с места преступления.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Подмосковная полиция изъяла свыше 40 кг наркотиков

Оперуполномоченные ОУР Отдела МВД России по району Митино Москвы совместно с коллегами из МУРа задержали подозреваемую в Московской области. Ей оказалась 52-летняя ранее судимая за аналогичные преступления женщина.

Грабительница встретила пенсионерку у подъезда дома. Представившись сотрудником социальной службы, злоумышленница рассказала, что женщине полагается денежная компенсация в размере 3 тысяч рублей, но при себе у нее только крупная купюра, которую необходимо разменять. Для этого аферистка поднялась в квартиру к пострадавшей и, когда та держала в руках деньги, укусила ее и похитила пакет с денежными средствами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанной к аналогичным противоправным деяниям.

Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем гражданам, если вы пострадали от противоправных действий задержанной, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть УВД по СЗАО по телефону (499) 194-11-25 или в службу "102" (c мобильных телефонов - 112).

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США
Кабмин внес поправки о росте МРОТ до 12 792 рублей в 2021 году
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
В Ростуризме заявили о полном обновлении закона о туризме
РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет