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30.09.2020 17:37
Рубрика: Происшествия

В Орле подросток задержан по подозрению в убийстве матери

Текст: Анна Скрипка

В Орле 17-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве собственной матери и покушению на жизнь бабушки. Как сообщили в СУ СКР по региону, тело 53-летней женщины нашли в ее же квартире, там же обнаружили ее 73-летнюю раненую мать.

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По версии следствия, 17-летний подросток решил убить мать и бабушку: раны он нанес топором и гвоздодером. Мать скончалась на месте, бабушка выжила благодаря медикам. Полиция и "скорая" приехали на место преступления после звонка самого парня: он позвонил в правоохранительные органы и рассказал о преступлении.

Теперь молодой человек стал фигурантом уголовного дела об убийстве и покушении на убийство двух человек. Решается вопрос об его аресте. В СУ СКР по региону сообщили, что следствием запланирована психолого-психиатрическая экспертиза задержанного.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел

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