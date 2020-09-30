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30.09.2020 12:58
Рубрика: Происшествия

Воры в центре Москвы похищали брендовые сумки

Текст: Михаил Фалалеев
Кражи совершались чуть ли не демонстративно с витрин магазинов.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в полицию с заявлением обратилась 42-летняя москвичка, работающая менеджером в одном из магазинов в центре Москвы. Она рассказала, что неизвестные, находясь в торговом зале, похитили дорогостоящую сумку, после чего, будучи уличенными в этом, скрылись вместе с похищенным. Позже в ходе проведенной инвентаризации была выявлена недостача иного имущества, принадлежащего магазину. Также поступило заявление от 33-летнего менеджера одного из магазинов. По его словам, с витрины магазина похищена сумка известного бренда.

Общий материальный ущерб составил около 470 тысяч рублей.

Владимир Васенин рассказал, что сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в факте грабежа и двух кражах. На улице Большая Дмитровка полицейские задержали 26-летнего и 29-летнего приезжих мужчин. Похищенным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 УК РФ "Грабеж", статьей 158 УК РФ "Кража". Подозреваемые взяты под стражу.

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