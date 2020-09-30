К вторгшимся в нашу жизнь новым реалиям власти Якутии относятся как к уроку, из которого надо извлекать пользу. О том, на чем основывается эта позиция, и какие шаги принимаются для развития региона в изменившихся условиях, "РГ" рассказал глава республики Айсен Николаев.

Айсен Сергеевич, смогли ли в Якутии найти ключ к развитию в условиях пандемии?

Айсен Николаев: К сожалению, из-за вынужденных ограничений у многих якутян сократились доходы, а кто-то и вовсе потерял работу. Однако совместными усилиями нам удалось предотвратить взрывное распространение инфекции, не допустить неподъемной нагрузки на медицину. Не могу сказать, что сегодня ситуация полностью выправилась. Надо привыкать к тому, что санитарные нормы и правила, которыми мы раньше пренебрегали, останутся с нами на долгое время. Но из того, что сейчас происходит, нужно извлечь полезный урок и идти дальше. К примеру, активнее внедрять электронные сервисы. Многие предприниматели перешли на цифровые площадки и на себе почувствовали, что дистанционная работа дает хороший результат. Это касается и госсектора, где большинство услуг сегодня можно получить не выходя из дома.

Больше всего тревожила промышленность, в первую очередь алмазный бизнес, не испытывавший такого кризиса со времен Второй мировой войны. Потрясло весь мировой рынок, и компания "АЛРОСА", конечно, тоже столкнулась с серьезнейшими проблемами. Но компания не останавливала добычу, и сейчас ситуация в ней начинает постепенно улучшаться. По итогам августа мы видим динамику по продажам, сопоставимую с тем же периодом прошлого года.

В других важных отраслях пандемия притормозила некоторые процессы, но не остановила развитие. Буквально на днях мы стали свидетелями запуска в Нерюнгринском районе крупнейшей в России угольной шахты "Инаглинская" компании "Колмар". После смены собственника стала наращивать объемы добычи компания "Эльгауголь". Впервые существенные налоги в бюджет республики в этом году начал платить "Газпром". Поводы для оптимизма есть, и их много.

Лучший повод для оптимизма - хорошая зарплата. Но многие добывающие компании предпочитают использовать вахтовый метод. Предприятия демонстрируют высокий уровень выживаемости, а потом вахтовики вывозят заработанные деньги в другие регионы.

Айсен Николаев: Дело обстоит не совсем так, точнее, совсем не так. С 2017 года в Якутии реализуется проект "Местные кадры в промышленность". За это время нам удалось трудоустроить более 16 тысяч жителей республики. В проекте сейчас участвуют 34 компании, с каждым днем он становится актуальнее, особенно теперь, когда из-за пандемии коронавируса множество людей потеряли работу. В этом году планируем трудоустроить не менее девяти тысяч местных жителей. Здесь все индивидуально. Есть крупные добывающие предприятия, традиционно почти полностью укомплектованные местными специалистами и рабочими. А вот, к примеру, проект "Сила Сибири" начал реализовываться не так давно, поэтому там преобладают вахтовики. Но в июне мы подписали соглашения с тремя подрядчиками "Газпрома" и уже в 2020 года планируем трудоустроить в эти компании более 800 жителей республики. Промышленникам, строителям, дорожникам нужны специалисты определенного профиля, а у нас их не хватает. Привлекаем к решению проблемы колледжи и техникумы, причем не только в Якутске, но и в районах республики. Благодаря этому якутяне могут проходить переподготовку и за короткое время осваивать новые профессии.

С 2017 года по проекту "Местные кадры в промышленность" удалось трудоустроить более 16 тысяч жителей республики

Что кроме добычи полезных ископаемых сегодня стремятся развивать власти Якутии?

Айсен Николаев: Республика остается регионом с сырьевой экономикой, но сейчас у нас активно развивается производство товаров, в частности, на площадках территории опережающего развития "Якутия". И серьезную ставку мы делаем на IT-индустрию. Цифровизация дает Якутии шанс на ускоренное развитие, невзирая на сложную логистику, экстремальный климат и огромные расстояния между населенными пунктами.

Цифровизация дает Якутии шанс на ускоренное развитие, невзирая на сложную логистику, экстремальный климат и огромные расстояния

У нас уже сформировалась прослойка креативно мыслящих людей, не боящихся браться за то, что до них никто не делал. Раньше, когда говорили о якутских программистах, это воспринималось как что-то невероятное. А сегодня Якутия занимает доминирующее положение на рынке IT-услуг по Дальнему Востоку: 80 процентов такого экспорта предоставляют якутские компании. На этой базе мы вплотную занялись созданием потенциально крупной отрасли экономики. Уже сейчас в ней работают полторы тысячи человек, а к 2024 году их будет не менее 10 тысяч. Обучение ведется на всех уровнях - в школах, колледжах, вузах, в рамках программ повышения квалификации. И, что важно, для поддержки стартапов в регионе созданы все необходимые институты развития. Одна из первоочередных задач - обеспечение устойчивой связи и доступа в интернет на всей огромной территории. Сейчас мы ведем строительство волоконно-оптической линии связи в Оленекском улусе - это уже Арктика!

Какие арктические проекты будут реализовываться в ближайшие годы на территории республики?

Айсен Николаев: Недавно мы утвердили Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны Якутии на период до 2035 года. Огромные средства предусмотрены на обеспечение транспортной доступности. Будет реконструирована вся аэропортовая сеть, включая авиаплощадки в труднодоступных населенных пунктах, восстановлено регулярное судоходство по основным рекам и Севморпути. Что касается промышленного освоения арктических территорий, к 2022 году начнется разработка крупнейшего в мире Томторского месторождения редкоземельных элементов. В Яно-Индигирских, Колымских районах возобновится добыча россыпного золота, в Приленской группе - добыча алмазов. В отличие от прошлых лет реализация арктических программ будет опираться на науку. Для этого создан научно-образовательный центр "Север: территория устойчивого развития".

Якутия внесла в федеральные арктические программы и законы немало предложений по защите прав и интересов коренных малочисленных народов Севера. А что для их поддержки делают сами местные власти?

Айсен Николаев: С 2000 года численность населения арктической зоны республики сократилась вдвое. От хорошей жизни не бегут. Чтобы люди хотели в Арктике жить, нам предстоит большая комплексная работа. Будем строить и уже строим жилье, социальные объекты, создавать рабочие места, поддерживать традиционный уклад северных народов. Все эти задачи объединены в стратегии, о которой я уже сказал. Большим достижением стало включение по инициативе республики в Арктическую зону РФ 13 районов Якутии. Раньше их было пять. Как только это произошло, мы освободили всех жителей этих районов от уплаты налога на имущество, транспортного и земельного. Недавно начали проект "Молодой оленевод". Оленеводам в возрасте до 35 лет выделяем по миллиону рублей на улучшение жилищных условий. В этом году деньги получат 10 человек. Это первые шаги.

Вернемся к теме пандемии. Как проявила себя в новых условиях система здравоохранения?

Айсен Николаев: Справляется. Но некоторые застарелые проблемы проявились более выпукло, и им - особое внимание. В первую очередь кадровому вопросу. В этом году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" планируем привлечь в сельские больницы 124 врача и 27 фельдшеров, выплаты которым увеличены вдвое. Думаю, два миллиона рублей для врача и миллион для фельдшера, прибывших на работу в село или рабочий поселок, - это хороший стимул. Но вот условия, в которых им приходится трудиться, часто не выдерживают никакой критики. Люди пишут мне об этом в социальных сетях, сам регулярно езжу по улусам и вижу, в каком состоянии находятся больницы, поликлиники, ФАПы. Речь далеко не только об арктических селах. В 2018 году, вступив в должность, столкнулся с тем, что Нерюнгринский район, второй по численности в республике, обеспечен врачами лишь на 58 процентов. В центральной районной больнице все оборудование устарело, на МРТ люди ездили в Якутск или в Благовещенск. Тогда мы приняли отдельную "дорожную карту" по развитию здравоохранения в этом районе на пять лет. Недавно в очередной раз побывал в Нерюнгри с рабочей поездкой. На базе взрослой поликлиники открылся центр амбулаторной онкологической помощи. В этом году для ЦРБ закуплены аппарат МРТ и ангиографы. На завершающей стадии находится ремонт детской поликлиники, закупили для нее новое оборудование на 22 миллиона рублей, подготовили специалистов. В целом по нацпроекту "Здравоохранение" планируем в ближайшие пять лет построить, оснастить современным оборудованием и обеспечить кадрами 18 больниц, две поликлиники, 130 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Только в этом году введем в эксплуатацию 14 ФАПов. Думаю, к 2024 году нам удастся вывести здравоохранение на совершенно новый уровень.