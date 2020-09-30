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30.09.2020 05:52
Рубрика: Общество

На Чукотке разрушили уникальный окаменевший лес

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Отделение РГО в Чукотском автономном округе Фото: Отделение РГО в Чукотском автономном округе
Фото: Отделение РГО в Чукотском автономном округе

Палеонтологи, члены Чукотского отделения Русского географического общества заявили о разрушении уникального древнего реликтового леса в округе. Он вот-вот может исчезнуть из-за антропогенного фактора.

Фото: Smithsonian Tropical Research Institute
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Специалисты посетили десять местонахождений с остатками древней флоры и фауны. Среди них - окаменевший лес. Его обнаружили в 2011 году в акватории Анадырского лимана в прижизненном состоянии - с ветками и корневой системой. В кроне нашли палеопочвы, которые хорошо изучили в 2015 году ученые Центрального музея почвоведения имени В.В. Докучаева. Деревья погибли из-за извержения вулкана Дионисия примерно 65-70 миллионов лет назад. Это единственная находка окаменевшего леса в Чукотском АО.

В этот раз ученые крайне обеспокоились состоянием находки. Растения высотой 15-20 метров попадали в воду Анадырского лимана. Последний ствол обрушился в этом году из-за человеческого фактора, в частности вандализма и растаскивания на сувениры.

"Спасение окаменелых деревьев крайне важно для науки, а придание охранного статуса этой территории - цель современного цивилизованного общества", - рассказали в Отделении РГО.

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