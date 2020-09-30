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30.09.2020 02:00
Рубрика: Экономика

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

Текст: Татьяна Дмитракова
В Южно-Сахалинске начала работу 24-я международная конференция "Нефть и газ Сахалина". Это крупнейшее мероприятие, посвященное нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. В этом году оно вышло на новый уровень, став Дальневосточным энергетическим форумом.

Участники мероприятия обсудят энергетику будущего. В программе такие темы, как господдержка "зеленых" инициатив в энергетической сфере, особенности работы нефтегазовой отрасли в условиях мирового кризиса, формирование на Сахалине транспортно-логистического хаба для обслуживания нефтегазового сектора Арктики и Дальнего Востока, перспективы развития водородной экономики.

Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"
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- Нефтегазовая отрасль является ведущей в экономике Сахалинской области. Она формирует две трети бюджета. От результатов работы нефтегазового комплекса зависит реализация многих проектов в социальной сфере, решение инфраструктурных проблем, работа по повышению качества жизни людей. И мы заинтересованы в том, чтобы отрасль продолжала развиваться, росла добыча углеводородов, - подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - В то же время в этом году мы столкнулись с серьезным падением цен на нефть, пандемией коронавируса. В этой ситуации необходимо понимать, как отвечать на эти вызовы, искать новые возможности для развития отрасли, дополнительные рынки сбыта. Проведение конференции "Нефть и газ Сахалина" будет способствовать решению этих задач.

В Дальневосточном энергетическом форуме участвуют около 300 человек - представители науки и органов государственной власти, топ-менеджмент ведущих операторов нефтегазовых проектов региона, а также руководители крупнейших компаний-подрядчиков.

- Представители бизнеса, которые не смогут прибыть на остров, получат возможность узнать о перспективах сахалинских проектов, особенностях регионального инвестиционного и делового климата, о площадках, предлагаемых областными властями для локализации своей деятельности на Сахалине, - рассказала директор конференции "Нефть и газ Сахалина" Ирина Норрис. - Они смогут присоединятся к форуму через новую онлайн-платформу.

Отдельные выступления станут доступны в прямом эфире или в записи. Появится возможность задать вопросы модераторам, докладчикам и участникам дискуссии в реальном времени или заранее через интернет. Кроме того, встречи "один на один" с операторами проектов организуют в том числе по видеосвязи.

Первоначальный шок, вызванный пандемией, постепенно проходит. Но финансовые последствия потрясений на нефтегазовом рынке Сахалинская область, из-за особенностей налогообложения в рамках соглашений о разделе продукции, ощутит в следующем году. Налог на прибыль за кризисный 2020-й, который будет явно меньше предыдущих платежей, зарубежные инвесторы внесут в региональную казну только в 2021-м.

В этих условиях особенно перспективным представляется проект по созданию на острове нефтегазового индустриального парка. Предполагается, что одной площадке соберутся компании, оказывающие услуги операторам проектов. Доля нефтесервисных работ, выполняемых на Сахалине, вырастет с 5 до 25 процентов, снизится зависимость от поставок оборудования и комплектующих из-за рубежа. В итоге предприятия отрасли смогут уменьшить затраты и увеличить доходы. Выиграет и регион за счет роста налоговых и неналоговых платежей в бюджеты различных уровней, создания более 1000 рабочих мест.

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