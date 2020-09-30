Новости

Спрос на отдых у моря вырос после объявления о длинных каникулах 22:30
МИД заявил об участии иностранных наемников в конфликте вокруг Карабаха 22:03
Правительство рассмотрит вопрос с доплатами медикам за борьбу с COVID-19 22:00
Силуанов посчитал преждевременной идею об отмене накопительной пенсии 21:39
В МИД РФ назвали провокацией заявления Хайко Мааса в ООН 21:28
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 659 военнослужащих 20:51
Благоустраивать спроектированные с помощью москвичей дворы начнут весной 20:33
Сергей Лавров призвал Баку и Ереван к прекращению огня 20:20
Сезон фонтанов на ВДНХ завершится 1 октября 20:17
США ввели санкции против предполагаемого зятя Рауля Кастро 20:13
СМИ: Шунин и Н'Жи едва не подрались в перерыве матча против "Химок" 19:52
Самыми нестабильными оказались цены на сахар и подсолнечное масло 19:48
Военный транспортник США совершил аварийную посадку в Одессе 19:35
Вышел трейлер хоррор-комедии "Вампиры против Бронкса" 19:20
Вышел русский трейлер фантастического триллера "Эллипс" 19:10
РЖД покажут пассажирам новый плацкартный вагон 18:55
СМИ: У "Энолы Холмс" может появиться спин-офф про Шерлока 18:49
В России разрабатывается аналог TikTok для школьников 18:39
Трио флейт прозвучит на Московской канатной дороге 1 октября 18:29
Вышел трейлер "Богатого Маугли" с Ризом Ахмедом 18:29
В России появилась платформа для прямой коммуникации общества с властью 18:28
В Киеве нашли погибшей сотрудницу посольства США 18:26
Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса 18:25
Джервейс закончил вторую редакцию третьего сезона "Жизни после смерти" 18:17
Проект бюджета ПФР внесен в Госдуму 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 21:58
Рубрика: Происшествия

Вода готова отступить

Пик паводка Амура ожидается 1 октября
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Амур разлился по всему Хабаровскому краю. Пик паводка ожидается 1 октября в районе Комсомольска. Но на последующие за этим дни прогнозы спасателей звучат осторожно-оптимистично. Основания для сдержанного оптимизма есть - в Хабаровске вода уже пошла на спад.
МЧС организовало доставку предметов первой необходимости в отрезанные села. Эвакуироваться там никто не желает. Фото: ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю / ТАСС МЧС организовало доставку предметов первой необходимости в отрезанные села. Эвакуироваться там никто не желает. Фото: ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю / ТАСС
МЧС организовало доставку предметов первой необходимости в отрезанные села. Эвакуироваться там никто не желает. Фото: ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю / ТАСС

Пока же Комсомольск-на-Амуре готовится к встрече гребня паводка.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Ученые дали прогноз по техногенным авариям предстоящей зимой

"Уровень на утро составил 704 сантиметра. (+4 сантиметра за сутки). Накануне рабочая группа оценила состояние защитных сооружений, работу насосных групп, которые расположены сразу в нескольких районах и откачивают воду в Амур", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Эти сантиметры пока не критичные, но и не безопасные. Для сравнения: несколько лет назад вода поднималась и выше 840 сантиметров. Так что нынешние 704 - далеко не рекорд. Но по нормам все, что выше отметок в 600, уже опасно. Пока спасатели вполне успешно справляются с напором стихии, создавая временные дамбы в низинных местах. Сейчас уже ясно, что повторения того рекордного наводнения 2013-го не будет. Спасателям удалось отстоять от затопления много домов частного сектора. Но потери все равно есть, и немалые.

"Сейчас под влиянием стихии находятся 55 населенных пунктов в 8 муниципальных образованиях. В зоне подтопления находятся 39 жилых домов, более 2800 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 83 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог", - сообщили в пресс-службе МЧС.

За сутки Амур в Комсомольске достиг отметки 704 сантиметра. В МЧС надеются, что выше не будет

Администрация Комсомольска-на-Амуре заблаговременно подготовила пункт временного размещения пострадавших от наводнения на базе общежития. Пока он пустует. Все надеются, что он и не пригодится. Но до сих пор на всей территории Хабаровского края и Еврейской автономной области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня. Организован круглосуточный мониторинг уровней рек, налажено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами и службами.

По сообщению МЧС, работа по наполнению мешков песком для возведения насыпных дамб и защитных сооружений не прекращается ни на минуту. Спасателями Амурского спасцентра и волонтерами создан резерв почти в 12 тысяч мешков. Работу по откачке воды осуществляют 17 мощных насосов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Паводки в России

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект о "заморозке" накопительной пенсии до конца 2023 года
В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США
Российский авиапром лишили иностранных комплектующих
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет