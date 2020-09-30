Амур разлился по всему Хабаровскому краю. Пик паводка ожидается 1 октября в районе Комсомольска. Но на последующие за этим дни прогнозы спасателей звучат осторожно-оптимистично. Основания для сдержанного оптимизма есть - в Хабаровске вода уже пошла на спад.

МЧС организовало доставку предметов первой необходимости в отрезанные села. Эвакуироваться там никто не желает. Фото: ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю / ТАСС

Пока же Комсомольск-на-Амуре готовится к встрече гребня паводка.

"Уровень на утро составил 704 сантиметра. (+4 сантиметра за сутки). Накануне рабочая группа оценила состояние защитных сооружений, работу насосных групп, которые расположены сразу в нескольких районах и откачивают воду в Амур", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Эти сантиметры пока не критичные, но и не безопасные. Для сравнения: несколько лет назад вода поднималась и выше 840 сантиметров. Так что нынешние 704 - далеко не рекорд. Но по нормам все, что выше отметок в 600, уже опасно. Пока спасатели вполне успешно справляются с напором стихии, создавая временные дамбы в низинных местах. Сейчас уже ясно, что повторения того рекордного наводнения 2013-го не будет. Спасателям удалось отстоять от затопления много домов частного сектора. Но потери все равно есть, и немалые.

"Сейчас под влиянием стихии находятся 55 населенных пунктов в 8 муниципальных образованиях. В зоне подтопления находятся 39 жилых домов, более 2800 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 83 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог", - сообщили в пресс-службе МЧС.

За сутки Амур в Комсомольске достиг отметки 704 сантиметра. В МЧС надеются, что выше не будет

Администрация Комсомольска-на-Амуре заблаговременно подготовила пункт временного размещения пострадавших от наводнения на базе общежития. Пока он пустует. Все надеются, что он и не пригодится. Но до сих пор на всей территории Хабаровского края и Еврейской автономной области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня. Организован круглосуточный мониторинг уровней рек, налажено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами и службами.

По сообщению МЧС, работа по наполнению мешков песком для возведения насыпных дамб и защитных сооружений не прекращается ни на минуту. Спасателями Амурского спасцентра и волонтерами создан резерв почти в 12 тысяч мешков. Работу по откачке воды осуществляют 17 мощных насосов.