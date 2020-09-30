Уровень Амура у Комсомольска превысил критическую отметку

Еще на четыре сантиметра поднялся Амур у города Комсомольска, достигнув отметки в 704 сантиметра.

По информации регионального ГУ МЧС, в населенном пункте подтоплены 239 дачных участков, два жилых дома, подвалы шести социально-значимых объектов и 40 многоквартирных домов.

Пик паводка у города ожидают 1-2 октября: вода может подняться до 720 сантиметров.

Тем временем на Ульчский и Николавский районы распространили действие краевого режима ЧС из-за паводков, сообщает пресс-служба правительства региона.

У села Тахта ожидается подъем воды до 500 сантиметров. К 11-13 октября гребень дойдет до Николаевского района, там река может достигнуть 220-250 сантиметров - уровня неблагоприятных явлений.