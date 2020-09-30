В Хабаровском крае ликвидировали 15 очагов АЧС

В Хабаровском крае ветеринарная служба ликвидировала 15 очагов африканской чумы свиней.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас существуют еще девять опасных зон в Хабаровском, Нанайском и Вяземском районах. Там полностью уничтожат всех зараженных животных.

После отмены карантина в границах угрожаемых зон в течение полугода запрещен вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от их убоя, не прошедших промышленную тепловую обработку. Вновь разводить скот можно будет только через год после снятия ограничений.

Более 80 хозяйств, где пришлось полностью уничтожить свиней, получили материальную помощь.