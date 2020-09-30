Новости

СМИ: Шунин и Н'Жи едва не подрались в перерыве матча против "Химок" 19:52
Самыми нестабильными оказались цены на сахар и подсолнечное масло 19:48
Военный транспортник США совершил аварийную посадку в Одессе 19:35
Вышел трейлер хоррор-комедии "Вампиры против Бронкса" 19:20
Вышел русский трейлер фантастического триллера "Эллипс" 19:10
РЖД покажут пассажирам новый плацкартный вагон 18:55
СМИ: У "Энолы Холмс" может появиться спин-офф про Шерлока 18:49
В России разрабатывается аналог TikTok для школьников 18:39
Трио флейт прозвучит на Московской канатной дороге 1 октября 18:29
Вышел трейлер "Богатого Маугли" с Ризом Ахмедом 18:29
В России появилась платформа для прямой коммуникации общества с властью 18:28
В Киеве нашли погибшей сотрудницу посольства США 18:26
Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса 18:25
Джервейс закончил вторую редакцию третьего сезона "Жизни после смерти" 18:17
Проект бюджета ПФР внесен в Госдуму 18:07
Мясников назвал симптомы COVID-19, требующие обращения к врачу 17:48
Появились кадры из нового сезона "Короны" с Джиллиан Андерсон 17:41
Умер создатель поросенка Фунтика Валерий Шульжик 17:15
Актерский состав нового фильма Содерберга пополнился новыми именами 17:06
Инвалидам будут выдавать коляски без привязки к месту жительства 16:51
Lufthansa прекратила подготовку новых пилотов 16:48
В телеэфире начинается фестиваль спектаклей Свердловского театра драмы 16:20
Объявлены даты проведения "Нашествия" в 2021 году 16:18
В Минпромторге сообщили об иностранных утюгах с прослушкой 16:08
Из-за песчаной бури в Ростове отменены восемь авиарейсов 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 19:22
Рубрика: Экономика

Гектар - рядом

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Депутаты Заксобрания Приморья в трех чтениях одобрили поправки в закон "О территориях Приморского края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование" - документ, определяющий, где могут находиться дальневосточные гектары. Изменения могут понравиться тем, кто не брал гектар из-за отдаленности участков. Теперь зоны "нельзя" частично убрали вокруг Находки, за исключением поселка Волчанец, который находится рядом с морем и изобилует базами отдыха, а также Артема, за исключением территорий садово-огороднических товариществ. Кроме того, с 20 до 10 километров сократили буферную зону вокруг Владивостока.

Министр земельных и имущественных отношений Приморья Ирина Дмитриченко, представившая законопроект, рассказала, что в 2020 году наблюдается спад интереса к "дальневосточному гектару". Так, за девять месяцев поступило всего 306 заявлений на предоставление земельных участков. Между тем программа социально-экономического развития ДФО до 2025 года предусматривала, что в этом году будет заключено 3278 договоров безвозмездного пользования на землю. Основная проблема - отсутствие инфраструктуры.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Госдума одобрила досрочную передачу "дальневосточного гектара" в собственность

Изменения позволят вовлечь в оборот дополнительно 22,7 тысячи гектаров: 6,2 тысячи в Партизанском районе, 3,5 - в Надеждинском и, наконец, 13 тысяч га - в Шкотовском. "Это самые интересные участки, которые прилегают к крупнейшим городам края и находятся недалеко от необходимой для жизни и работы инфраструктуры", - пояснил депутат Евгений Зотов.

По словам гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергея Ховрата, новые открытые для программы территории - это развитие малого бизнеса и предпринимательства, вовлечение земли в экономические процессы региона.

Кстати

Приморье удерживает лидерство по количеству выданных "дальневосточных гектаров" - на сегодняшний день землю здесь получили около 2,4 тысячи человек. На втором месте - Республика Саха (Якутия), где землю получили 14,8 тысячи, затем идет Хабаровский край - тут гектаром обзавелись 12,5 тысячи человек. В целом количество участников программы в ДФО превысило 85 тысяч.

В регионах Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Выдача дальневосточного гектара

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект о "заморозке" накопительной пенсии до конца 2023 года
В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США
Российский авиапром лишили иностранных комплектующих
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ