Депутаты Заксобрания Приморья в трех чтениях одобрили поправки в закон "О территориях Приморского края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование" - документ, определяющий, где могут находиться дальневосточные гектары. Изменения могут понравиться тем, кто не брал гектар из-за отдаленности участков. Теперь зоны "нельзя" частично убрали вокруг Находки, за исключением поселка Волчанец, который находится рядом с морем и изобилует базами отдыха, а также Артема, за исключением территорий садово-огороднических товариществ. Кроме того, с 20 до 10 километров сократили буферную зону вокруг Владивостока.

Министр земельных и имущественных отношений Приморья Ирина Дмитриченко, представившая законопроект, рассказала, что в 2020 году наблюдается спад интереса к "дальневосточному гектару". Так, за девять месяцев поступило всего 306 заявлений на предоставление земельных участков. Между тем программа социально-экономического развития ДФО до 2025 года предусматривала, что в этом году будет заключено 3278 договоров безвозмездного пользования на землю. Основная проблема - отсутствие инфраструктуры.

Изменения позволят вовлечь в оборот дополнительно 22,7 тысячи гектаров: 6,2 тысячи в Партизанском районе, 3,5 - в Надеждинском и, наконец, 13 тысяч га - в Шкотовском. "Это самые интересные участки, которые прилегают к крупнейшим городам края и находятся недалеко от необходимой для жизни и работы инфраструктуры", - пояснил депутат Евгений Зотов.

По словам гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергея Ховрата, новые открытые для программы территории - это развитие малого бизнеса и предпринимательства, вовлечение земли в экономические процессы региона.

Кстати

Приморье удерживает лидерство по количеству выданных "дальневосточных гектаров" - на сегодняшний день землю здесь получили около 2,4 тысячи человек. На втором месте - Республика Саха (Якутия), где землю получили 14,8 тысячи, затем идет Хабаровский край - тут гектаром обзавелись 12,5 тысячи человек. В целом количество участников программы в ДФО превысило 85 тысяч.