Во Владивостоке прокуратура проверит закупку скамеек из гранита

Прокуратура Владивостока намерена проверить законность действий чиновников администрации при закупке гранитных скамеек, сообщается на сайте ведомства.

Прокуроры оценят исполнение чиновниками мэрии законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

На гранитные скамейки, установленные на центральной площади Владивостока, жалуются жители. Правда, они мало говорят о законности или незаконности действий мэрии, горожанам преимущественно не нравится дизайн скамеек и материал, из которого они изготовлены. Люди считают, что сидеть на гранитных лавочках будет небезопасно для здоровья зимой. Кое-кому они вообще напоминают кладбищенские атрибуты, люди накануне принесли к ним венки.