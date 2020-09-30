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30.09.2020 08:09
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке прокуратура проверит закупку скамеек из гранита

Текст: Ольга Журман

Прокуратура Владивостока намерена проверить законность действий чиновников администрации при закупке гранитных скамеек, сообщается на сайте ведомства.

Фото: Ольга Журман
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Прокуроры оценят исполнение чиновниками мэрии законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

На гранитные скамейки, установленные на центральной площади Владивостока, жалуются жители. Правда, они мало говорят о законности или незаконности действий мэрии, горожанам преимущественно не нравится дизайн скамеек и материал, из которого они изготовлены. Люди считают, что сидеть на гранитных лавочках будет небезопасно для здоровья зимой. Кое-кому они вообще напоминают кладбищенские атрибуты, люди накануне принесли к ним венки.

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