Кабмин продолжит стимулирование выпуска оборудования для пищепрома

Правительство продолжит поддерживать выпуск отечественного оборудования для пищевой промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин: "Нужно стимулировать производство всех абсолютно возможных вариантов, которые необходимы для производства, переработки в России". Снижение зависимости от импорта будет продолжено, заверил он в ходе рабочей поездки в Республику Марий Эл.

Общаясь с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы, глава кабмина напомнил о том, что сейчас производители оборудования получают господдержку, чтобы стоимость для внутренних покупателей была адекватной. Программой предусмотрено субсидирование скидок на российское оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. "Механизм очень неплохо построен, - считает Мишустин. - Он в первую очередь дает возможность вам, заключая договор, перенести все хлопоты, связанные с административным оформлением, на производителя, и производитель берет на себя уже все, скажем так, необходимые мероприятия, связанные с этим оформлением".