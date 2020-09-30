Кабмин увеличит финансирование на развитие сельских территорий

По мере возможностей правительство будет добавлять финансирование госпрограммы развития сельских территорий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В среду глава кабинета министров совершает рабочий визит в Республику Марий Эл и Чувашию.

- У нас примерно около 26 миллиардов рублей в эту программу предусмотрел бюджет, но на трехлетний план мы увеличили соответствующие лимиты бюджетных обязательств. Сегодня это примерно 31 миллиард на следующий год, - рассказал премьер в ходе встречи с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития Марий Эл на 2020-2024 годы.

Масштаб работ на селе огромен, заметил Мишустин. Необходимо строить жилье, дороги, клубы и все, что может привлечь туда молодых специалистов.

"Отдельные средства, которые в программе предусмотрены для приобретения жилья для молодых специалистов, тоже очень востребованы. Сегодня у нас примерно около пяти тысяч ими воспользовались за 2019 год", - сказал председатель правительства.