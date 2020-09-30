По мере возможностей правительство будет добавлять финансирование госпрограммы развития сельских территорий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В среду он совершил рабочий визит в Республику Марий Эл и Чувашию.

Михаил Мишустин ознакомился с продукцией Йошкар-Олинского мясокомбината. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

После продолжительного перерыва глава правительства продолжил свои поездки по регионам, чьи отстающие социально-экономические показатели потребовали подготовить каждому индивидуальные программы развития на период до 2024 года включительно. На эти пять лет для их реализации правительство зарезервировало по пять миллиардов рублей, пообещав при хороших показателях после предоставить такую же сумму. В феврале премьер успел посетить Курганскую область, а 30 сентября приехал в Приволжский федеральный округ, охватив за один день сразу Марий Эл и Чувашию.

В Йошкар-Оле Мишустину показали одно из местных передовых пищевых производств - мясокомбинат агрохолдинга "Йола", провели по цехам переработки мясной продукции, заверив, что вся она не только производится из собственного сырья, но и занимает первые места по качеству. За месяц предприятие выпускает до 900 тонн колбасных изделий. "Все продукты, которые называются итальянскими, испанскими, португальскими, хорошо заменили в этот период санкций", - сказал гендиректор предприятия Рамиль Нигмадзянов.

Михаил Мишустин спросил о проценте используемого отечественного оборудования, произведенного в рамках импортозамещения. "Мало", - заключил он, услышав про 15-20 процентов.

Предприятия, выпускающие отечественное оборудование для пищевой промышленности, будут и дальше получать господдержку, пообещал премьер, общаясь с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития Марий Эл: "Нужно стимулировать производство всех абсолютно возможных вариантов, которые необходимы для производства, переработки в России". Снижение зависимости от импорта будет продолжено, заверил он.

Пищевая промышленность - последнее звено в цепочке продовольственной безопасности страны. Начинается же все с земли, а на сельское хозяйство у правительства тоже большие планы. В России планируется вовлечь в сельхозоборот более 12 миллионов неиспользуемых гектаров. "В этом году в бюджете мы предусмотрели более 14 миллиардов рублей на эти цели, в следующем году сумма будет больше", - подчеркнул премьер.

В России планируется вовлечь в сельхозоборот более 12 млн га неиспользуемых земель

У кабинета министров есть поручение президента подготовить государственную программу по возврату в оборот неиспользуемой земли. "Надеюсь, что мы сделаем это с использованием самых последних технологий, чтобы у нас была точная база обо всех земельных ресурсах страны", - сказал Мишустин. В ближайшее время, добавил он, проект программы будет правительством доработан.

По мере возможностей правительство будет добавлять финансирование госпрограммы развития сельских территорий. "У нас примерно около 26 миллиардов рублей в эту программу предусмотрел бюджет, но на трехлетний план мы увеличили соответствующие лимиты бюджетных обязательств. Сегодня это примерно 31 миллиард на следующий год", - рассказал премьер. Масштаб работ на селе огромен, заметил он. Необходимо строить жилье, дороги, клубы и все, что может привлечь туда молодых специалистов. "Отдельные средства, которые в программе предусмотрены для приобретения жилья для молодых специалистов, тоже очень востребованы. Сегодня у нас примерно около пяти тысяч ими воспользовались за 2019 год", - сказал председатель правительства.

Перед отлетом в Чувашию Михаил Мишустин заехал на АО "Завод полупроводниковых приборов", с которым в том числе связываются надежды на возрождение отечественной радиоэлектронной промышленности. Сейчас в планах возрождения отрасли заложены около 300 миллионов рублей на период до 2024 года. "Но сегодня мы работаем над большой госпрограммой развития радиоэлектронной промышленности, которую обсуждали очень подробно в марте", - заметил премьер-министр. В нее в ближайшие три года планируется вложить уже несколько миллиардов, а доля радиоэлектронной продукции из России на мировом рынке в перспективе, полагает глава кабмина, может вырасти в 2,5 раза.

Не в лучшем состоянии сегодня находится и станкоинструментальная промышленность страны. Ее судьбу премьер обсудил в Чебоксарах с работниками местного "Текстильмаша". Кабинет министров, по его словам, также готовит для отрасли стратегию развития. Глава минпромторга обещал представить ее в октябре. В программу впишут план действий на ближайшие 15 лет.