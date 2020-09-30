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30.09.2020 09:00
Рубрика: Спорт

Настина золотая осень

Нижегородские шоссейные мотогонщики классно завершили сезон
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 220(8274)
На мажорной для нижегородцев ноте завершился "Кубок Моторинг 2020" (Motoring International Cup), а с ним и сезон официальных шоссейных мотогонок.
Папа Насти Евгений Беляков радовался победе дочери не меньше, чем она сама. Фото: Владимир Карзаев Папа Насти Евгений Беляков радовался победе дочери не меньше, чем она сама. Фото: Владимир Карзаев
Папа Насти Евгений Беляков радовался победе дочери не меньше, чем она сама. Фото: Владимир Карзаев

На решающем этапе соревнований в Грозном пилот нижегородской команды Chrome Racing, воспитанница нижегородской мотошколы "Академия" (партнер "Российской газеты") Анастасия Белякова уверенно выиграла кубок Yamaha R3 и пришла первой в гонке мотоциклов Supersport 300 (SSP 300). За блестящую победу в долгом мотомарафоне девушка получила от организаторов соревнований новенький мотоцикл "Ямаха" R3.

Фото: Макс Черствов
Нижегородский мотогонщик поборется за звание пилота команды Red Bull

Поначалу для Насти соревнования в Грозном складывались драматично. В первой гонке она квалифицировалась второй в SSP 300 и первой в Yamaha R3Cup (разница между первым и вторым зачетом лишь в том, что в SSP 300 участвуют мотоциклы любой марки) и на стартовой решетке стояла на очень выгодной позиции, но во время прогревочного круга на шестом повороте ее сбил следовавший за ней Вячеслав Касаткин. Он же - ее главный соперник по чемпионату Моторинг. Оба пилота упали, повредили мотоциклы и не смогли продолжать соревнование. Гонку задержали на время эвакуации и начали без лидеров. Благодаря слаженной и быстрой работе нижегородских механиков мотоцикл был восстановлен за четыре минуты! Настя смогла продолжить гонку, стартовав с опозданием с питлейна (часть гоночной трассы, на которой располагаются боксы команд), и приехала в итоге седьмой. Несмотря на это, она сохранила общее лидерство в зачете Yamaha R3. Касаткин гонку продолжить не смог из-за неисправности мотоцикла.

Во втором, решающем заезде Насте не было равных - она пришла первой и в Yamaha R3Cup, и в SSP 300.

- Выражаем огромную благодарность коллективу команды Chrome Racing и лично Владимиру Карзаеву за воспитание, поддержку и организацию тренировок и выездов на соревнования! - не смог сдержать эмоций папа чемпионки Евгений Беляков. - Механикам - за техподготовку, скорость и качество ремонта как во время соревнований, так и перед ними! Пилотам команды - за поддержку и добрую атмосферу в боксах и за его пределами! Вы все делаете очень важное дело - развиваете мотоспорт! Очень приятно находиться в команде профессионалов!

Между тем

Илья Василевский из Chrome Racing тоже здорово отъездил сезон и, не случись пропуска этапов, наверняка стал бы итоговым чемпионом в гонках мотоциклов с объемом двигателя 600 кубических сантиметров. Илья стал победителем в Supersport Evo ("Российский Супербайк" (RSBK)), брал золото и серебро в классе STK600 чемпионата Motoring International Cup на всех этапах, в которых ему удалось поучаствовать.

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