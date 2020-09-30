Робота из Перми взяли на должность консультанта в супермаркет Walmart Сантьяго. Он дает советы покупателям на испанском, португальском и английском языках.

Промобот хранит в своей электронной памяти все о более 120 тысячах различных товаров, которые продаются в магазине. Это продукты, детские вещи и игрушки, предметы бытовой химии, стройматериалы. В пермской робототехнической компании, выпускающей умные машины, сообщили, что сейчас это самый большой в мире объем торговых позиций, используемый одним роботом. Покупатели супермаркета могут также узнать у него не только какие товары есть в продаже, но и сколько они стоят. При желании робот расскажет, какие акции проходят в магазине. "Мы стремимся автоматизировать бизнес-процессы, - рассказал вице-президент по логистике Walmart Chile Патрисио Даллан. - Например, снять с сотрудников рутинные задачи и передать их роботам и искусственному интеллекту. Это позволит работникам стать эффективнее, а покупателям гарантированно получить свою услугу и необычный опыт взаимодействия с роботом".

Прежде чем выпустить промобота в супермаркет, с ним несколько месяцев работали. Нужно было, чтобы робот проводил консультации, при этом не мешаясь под ногами у покупателей магазина. Поток в нем сильный. Поэтому, чтобы сделать передвижение андроида максимально безопасным и автономным, инженеры робототехнической компании создали уникальные датчики препятствий.