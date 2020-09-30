В Прикамье мужчина осужден на пожизненный срок за тройное убийство

Житель Чердынского района Пермского края признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что 24-летний мужчина в августе этого года в состоянии алкогольного опьянения через окно веранды проник в дом жителя поселка Кочёвский. Из хулиганских побуждений он убил ножом трех спящих людей: хозяина дома и двух ночевавших у него знакомых.

В ходе предварительного следствия были проведены пять судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая в отношении осужденного. Кроме того, следователями были допрошены более 20 свидетелей.

Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.