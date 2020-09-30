В пруду в Саратовской области нашли кроссовок со ступней

В Саратовской области в пруду рыбак выловил кроссовок с останками человеческой ступни.

Как сообщает управление СК по региону, страшную находку сделал житель города Балашова, который вместе с сыном приехал порыбачить на пруд Большой Пьяный рядом с селами Красная Кудрявка и Тростянка. В полутора метрах от берега они заметили плавающий на поверхности воды кроссовок. Спиннингом рыбаки подцепили обувь и вытащили на берег. Когда балашовец увидел в кроссовке останки ступни, он позвонил по единому номеру "112".

- Сейчас водоем с использованием специального снаряжения обследуют водолазы для обнаружения других человеческих останков, - информирует пресс-служба регионального СУ СК.

Как отметили в ведомстве, по данном факту проводится доследственная поверка, будет выясняться личность погибшего.