В Татарстане троих подростков задержали за жестокое убийство

В городе Зеленодольске сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков в возрасте 15-17 лет по подозрению в убийстве мужчины. Его тело было обнаружено в багажнике автомобиля.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении СК РФ, 28 сентября в лесопосадке на улице Машиностроителей был найден брошенный кроссовер. В его багажнике находилось тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти - множественными ссадинами и гематомами.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в преступлении были задержаны трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Молодые люди частично признали вину, - пояснили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и роль каждого из задержанных в преступлении. Назначены судебно-медицинская, судебно-дактилоскопическая, судебная молекулярно-генетическая и компьютерно-техническая экспертизы. Следствие обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу.