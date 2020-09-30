В редакцию "РГ" обратилась жительница Бийска Нина Ртищева. Ей 79 лет, она живет в частном доме вместе с дочерью. Обе имеют инвалидность, Нина Ртищева лишена возможности передвигаться.

Как рассказала бийчанка, она как инвалид стояла в очереди на улучшение жилищных условий с 1995 года. В 2016 году ей наконец предоставили комнату площадью четырнадцать квадратных метров. В этой комнате они пытались жить вшестером.

- Это было невыносимо, поэтому мы решили продать комнату, - рассказала пенсионерка. - Купили частный дом, в котором сейчас остались вдвоем с дочерью. Дом разрушается, он фактически непригоден для жилья, а помочь нам некому. Я писала письма во все инстанции. Но мне отвечают, что государство обеспечило меня жильем, и больше я ни на что не имею права. Единственное, что предложили, - забрать лес на пилораме: взять лесовоз с грузчиками, отправиться туда, а потом - обратно. Но откуда же у нас деньги на машину и грузчиков?..

Раньше пожилая женщина мечтала о теплом санузле ("Как переехали, я с тех пор лежу немытая"), а сейчас уже просто боится, что рано или поздно они с дочерью окажутся под завалами - на стенах дома появились трещины.

Эта история перекликается с публикацией "РГ" о многодетной матери Ольге Даниловой из Новосибирска. Пятеро детей, Ольга и ее пожилая мама-инвалид оказались в похожей ситуации - их частный дом разрушился, его пришлось снести, и сейчас семья встречает зиму в сарае с текущей крышей. Государство тоже не может им никак помочь - нет таких программ.

Но 36-летняя Ольга - все-таки молодой и энергичный человек, она почти достроила новый дом с помощью добрых людей. А вот что делать 79-летней старушке? Максимум, что она может, - записаться на прием к чиновникам. Но и тут проблема: "До мэрии меня довезут, а там на крылечко сяду, и все, - посмеивается Нина Ртищева, сохранившая способность иронизировать. - В кабинет-то мне не подняться".

Тем временем

Мы направили запрос о возможности помочь Нине Ртищевой на имя главы Бийска Александра Студеникина. Получив ответ, продолжим тему.