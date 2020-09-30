На Алтае придумали, как уберечь пчел от гибели с помощью смартфона

Пчеловоды Алтайского края первыми в России протестировали цифровое приложение "Мобильная пасека", которое должно уберечь пчел от потравы. И хотя итоги тестирования в регионе только подводят, мобильный сервис для пчеловодов уже стал победителем Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации и отправился в пятнадцать регионов страны.

- Первое место в конкурсе алтайской разработке дали не просто так, - рассказал кор-респонденту "РГ" председатель правления Национального союза пчеловодов России Сергей Тастан. - В край приезжали эксперты Общественной палаты РФ, ОНФ, и они вживую увидели, как работает "Мобильная пасека".

Цифровой сервис на Алтае запустили первыми в стране после масштабного пчеломора 2019 года, когда во время обработки рапсовых полей вместе с вредителями потравили более четырех тысяч пчелосемей. И это только по официальным данным, реальные потери пасечников были в разы больше. Просто большинство из них занималось пчеловодством на личных подворьях без регистрации, ветпаспортов и кочевых карт.

После массовой гибели пчел им предложили работать в открытую, чтобы вовремя узнавать о предстоящей обработке полей. Для этого и создали приложение "Мобильная пасека", которое позволяет фермерам и пчеловодам обмениваться информацией с помощью смартфона.

- Эффективность такой системы оповещения доказана множеством реальных примеров, - говорит Сергей Тастан. - В Смоленском районе пчеловоды увидели сообщение об обработке полей и забили тревогу. Ядохимикат мог погубить почти четыре тысячи пчелосемей в трех селах. Но им удалось убедить руководителя хозяйства использовать биоаналог, безопасный для пчел и людей. Ведь понятно, что возмещать убытки пасекам выйдет дороже, чем приобрести такой биопрепарат. К тому же качество подсолнечника не пострадает и урожайность благодаря пчелам будет выше.

Но не все фермеры оказались такими ответственными. В Шипуновском районе, например, глава хозяйства решил никого не предупреждать и потравил три тысячи пчелосемей. Теперь ему грозит многомиллионное возмещение ущерба и уголовное дело.

- Мобильное приложение, конечно, удобное, - говорит Светлана Леоненко, руководитель пчеловодческого хозяйства из Смоленского района. - Но оно работает только тогда, когда все заинтересованы оперативно обмениваться данными - и фермеры, и пчеловоды. А у нас также один из фермеров не сообщил о предстоящей обработке рапса, и на соседней пасеке пчелы погибли. Мы избежали потравы, потому что обработанные поля были далеко.

Тем временем

Несмотря на шероховатости, в региональном минсельхозе считают мобильное приложение вполне рабочим. Пчеловоды подтверждают, что своевременная информация об обработках полей помогает им предотвращать гибель пчел. "Поэтому мы, не дожидаясь окончательных итогов тестирования, уже передали нашу "Мобильную пасеку" в пятнадцать регионов страны для тиражирования", - подчеркнули в ведомстве.