На экс-председателя СО РАН Александра Асеева завели уголовное дело

Новости

Мишустин подписал постановление о поддержке льняной промышленности РФ 09:21
Еще 1349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:20
Жителя Югры арестовали за Telegram-канал с призывами вступать в ИГ 09:17
В Тюмени при пожаре в частном доме погиб ребенок, еще трое пострадали 08:58
Нурмагомедов назвал Макгрегора отбросом человечества 08:45
В центре обработки заказов Amazon во Флориде произошла перестрелка 07:46
Врач объяснила, нехватка какого витамина грозит онкологией 07:36
Букеровскую премию перенесли из-за совпадения даты с выходом книги Обамы 07:06
Трамп и Байден обвинили друг друга в ущемлении афроамериканцев 05:44
В Чехии с пятого октября введут режим ЧС из-за COVID-19 05:38
Трамп: Экономика США рухнет, если президентом будет Байден 05:30
Трамп заявил, что заплатил миллионы долларов налогов 05:11
Трамп снова напал на сына Байдена 05:06
Байден: Вы худший президент в истории Америки 04:57
Трамп: Дружище, Джон, за 47 лет вы ничего не сделали 04:52
Байден назвал президента "лжецом и клоуном" 04:34
Россия отправит на МКС два новых модуля 04:20
Пришедшие на теледебаты сторонники Трампа не надели масок 04:19
Посол РФ: США довели ситуацию с СНВ-3 до цейтнота 03:54
Мадуро: Венесуэла способна противостоять любому президенту США 03:28
Суд запретил властям США повышать пошлины для иммигрантов 03:27
Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ДАИШ в Сирии 03:09
Сенат США принял временный бюджет, позволив избежать шатдауна 02:46
Британский премьер предупредил о новых угрозах биоразнообразию планеты 02:38
Суд в США приговорил россиянина Евгения Никулина к 7 годам тюрьмы 02:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Дольщикам разрешат самостоятельно ставить новостройку на кадастровый учет
Дольщикам разрешат самостоятельно ставить новостройку на кадастровый учет
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 09:14
Рубрика: Происшествия

На экс-председателя СО РАН Александра Асеева завели уголовное дело

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Бывший председатель СО РАН Александр Асеев стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Как уточнила "РГ" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, академика Асеева подозревают в незаконной приватизации коттеджа.

Фото: Следственный комитет РФ
Сына экс-губернатора Иркутской области обвинили в мошенничестве

Дом на территории новосибирского академгородка попал в поле зрения правоохранителей около года назад, прошлой осенью в структурах СО РАН уже прошли обыски, но тогда фигурантом уголовного разбирательства стал экс-управляющий делами научного отделения. По мнению следователей, в 2014 году он участвовал в приватизации коттеджа семьей Александра Асеева, в то время еще возглавлявшего СО РАН.

Официально участок с домом был оформлен на имя дочери академика, но прав на приватизацию ни она, ни Александр Асеев не имели. Площадь коттеджа составляет около 600 квадратных метров, его стоимость, а соответственно и ущерб бюджету, оценивается в 67 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Интервью Марата Хуснуллина "Российской газете". Главное
В России заканчиваются "кредитные каникулы"
Москва вводит домашний режим и удаленную работу до 28 октября
Посол РФ: США довели ситуацию с СНВ-3 до цейтнота
"Роскосмос": Утечка воздуха на МКС превысила норму
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет