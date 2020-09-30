На экс-председателя СО РАН Александра Асеева завели уголовное дело

Бывший председатель СО РАН Александр Асеев стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Как уточнила "РГ" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, академика Асеева подозревают в незаконной приватизации коттеджа.

Дом на территории новосибирского академгородка попал в поле зрения правоохранителей около года назад, прошлой осенью в структурах СО РАН уже прошли обыски, но тогда фигурантом уголовного разбирательства стал экс-управляющий делами научного отделения. По мнению следователей, в 2014 году он участвовал в приватизации коттеджа семьей Александра Асеева, в то время еще возглавлявшего СО РАН.

Официально участок с домом был оформлен на имя дочери академика, но прав на приватизацию ни она, ни Александр Асеев не имели. Площадь коттеджа составляет около 600 квадратных метров, его стоимость, а соответственно и ущерб бюджету, оценивается в 67 миллионов рублей.