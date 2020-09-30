На Таймыре объявлен режим ЧС из-за разлива нефти

Власти Таймыра объявили режим ЧС в районе разлива нефтепродуктов на реке Хатанга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу района.

Напомним, 27 сентября при перекачке нефтепродуктов из танкера на склад ГСМ произошла разгерметизация временного трубопровода, и около тонны топлива пролилось в воду и на территорию берега.

Для принятия неотложных мер по ликвидации последствий разлива установлен режим ЧС местного уровня.

Завтра в зону ЧС вылетает группа специалистов управления по ГО ЧС Таймырского района и прокуратуры, которая накануне начала проверку. В ходе обследования территории будут установлены причины аварии и оценен причиненный экосистеме Хатанги ущерб.