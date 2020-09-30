Певица Зара: От авиакатастрофы в Сибири уберег ангел-хранитель

Певица Зара рассказала о том, как едва не стала жертвой авиакатастрофы по пути из Москвы в Томск.

Вместе с коллективом Зара летела в Сибирь на гастроли. Однако, по словам исполнительницы, оказалось, что самолет технически неисправен. При заходе на посадку лайнер начало трясти, он набирал, а потом вновь терял высоту. Испуганная певица решила отправить сообщения со словами любви для своих близких.

- Я не могла перестать думать о моих мальчиках, родителях, а что если что-то случится... И все время думала о моем любимом дяде Алихане. Мы приземлились. Жестко, нервно, но все же все живы! Спасибо пилотам. Слава Богу, - написала Зара на своей странице в Instagram. - Сегодня 40 дней, как нет с нами моего родного дяди. Вы знаете, правду говорят, что наши близкие становятся нашими ангелами-хранителями. Дядя Алихан, ты меня сегодня уберег. Я тебя очень люблю. Спасибо.

После посадки Зара встретила в аэропорту певицу Ирину Дубцову, которая должна была возвращаться в Москву этим же самолетом. Позже Дубцова сообщила, что рейс в итоге был отменен, так как лайнер сломан.