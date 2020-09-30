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30.09.2020 07:45
Рубрика: Общество

За асфальтом - к прокурору

Жильцы готовы ремонтировать дом за свой счет. Почему это оказалось невозможным?
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 220(8274)
Терпение владельцев квартир в двухэтажке 1939 года постройки на улице Инициатив-ной, 81 в Кемерове на исходе. После весьма оригинальных действий УК они обратились в правоохранительные органы и "Российскую газету". Их опыт стоит взять на заметку и другим собственникам негодного жилья - а в Сибири таких десятки тысяч, проблема ветхих бараков за Уралом стоит острее, чем в европейских регионах страны.
Асфальт у странного дома по улице Инициативной уложили вдоль только одной стены - некрашеной. Фото: Юлия Потапова/РГ Асфальт у странного дома по улице Инициативной уложили вдоль только одной стены - некрашеной. Фото: Юлия Потапова/РГ
Асфальт у странного дома по улице Инициативной уложили вдоль только одной стены - некрашеной. Фото: Юлия Потапова/РГ

Дом выглядит, пожалуй, забавно: три стены, которые видно с дороги, оштукатурены и покрашены (чтобы не травмировать психику проезжающих мимо, вдруг начальство какое заглянет - принцип потемкинских деревень живуч). А четвертая остается облупленной. Зато около нее положили асфальт, а три "новенькие" стены стоят без отмостки и разрушаются. Прохожие могут и улыбнуться, покачав головой, а вот жильцам не до смеха. Ведь они стараются сохранить дом и собирают дополнительные деньги на ремонт - хотя бы отмостки.

Фото: Александр Гавриленко
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Такое решение они впервые приняли на общем собрании в августе 2018-го. Достала постоянная сырость в квартирах из-за протекающей крыши и грибок на стенах от влаги, скапливающейся под фундаментом. К слову, до этого пара-тройка лет ушла на бесплодные попытки перенести капремонт кровли на более ранний срок (в планах фонда капремонта значился... 2025 год).

Впрочем, жильцы двенадцати квартир, большинство которых пенсионеры, и за десять лет необходимую сумму вряд ли бы собрали. Так что от потопов их спасает ежегодный текущий ремонт. А протокол собрания по отмостке был благополучно принят техническим отделом управляющей компании "Трест Кировского района". В нем значилась сумма более чем в 64,9 тысячи рублей, которую жильцы обязались постепенно выплатить управляющей компании за ремонт из расчета по 3,2 рубля с каждого квадратного метра жилплощади в месяц. При этом подразумевалось, что работы должны быть сделаны полностью. Да только ремонта не случилось.

Жильцы ждут, стены гниют, время идет. Где ремонт? Весной 2019-го директор УК Юлия Василькова пообещала разобраться, в чем дело. И ближе к концу лета собственникам наконец ответили, что, мол, придется провести еще одно собрание: прошлогодний протокол составлен неправильно (хоть его и оформили по выданному УК образцу).

Люди повозмущались, но деваться некуда - утвердили и передали домоуправленцам новый протокол. Сумма за ремонт (теперь уже названная предварительной) в смете превысила 68,8 тысячи рублей. Хотя управленцы сначала насчитали больше ста тысяч (потом совместными усилиями все лишнее отсекли). Дело было в августе. А зимой грянула другая новость: дом включили в списки аварийных, то есть подлежащих не капремонту, а сносу, аж в 2029-м! Кажется, тут бы жильцам и обрадоваться. Но как дожить до новоселья с изъеденными плесенью стенами?

А вот отремонтированные с трех сторон фасады, наоборот, отмостки, так и не дождались. Фото: Юлия Потапова/РГ

- Уже в этом году я не раз просила управляющую компанию назвать точную дату ремонта отмостки, и только в конце июня мне сообщили: договор с подрядчиком готовится, работы выполнят до 31 июля, - рассказала старшая по дому Тамара Ступина. - Но оказалось, что мы надеялись напрасно. 31-го подрядчик лишь завез стройматериал: кучу щебня высыпали прямо посреди придомовой автопарковки. А через полмесяца, вернувшись с работы, мы увидели свежий асфальт, но его уложили только вдоль одной из четырех стен! И на этом УК сочла ремонт завершенным. Кроме того, вместо отмостки по всему периметру дома подрядчик заасфальтировал дорожки к подъездам, чего мы делать совсем не просили.

После этого возмущенные жильцы, отказавшиеся подписать акт выполненных работ, направили жалобы в Госжилинспекцию, прокуратуру, Общероссийский народный фронт и администрацию города. Замглавы Кемерова, начальник управления ЖКХ Сергей Лысенко прислал ответ: ремонт отмостки управляющей организацией выполнен, парковочная зона от щебня освобождена. К письму прикрепили отчетное фото той самой стены с дорожками. Когда же старшая по дому спросила, почему проверяющие не удосужились выехать на место, в управлении ЖКХ ответили вопросом: "А где вы были, когда у вас делали ремонт?" Очевидно, бабушки должны не только деньги на ремонт собирать, но и работы контролировать - больше некому.

Фото: Ольга Данилова
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Кстати, о деньгах. В областной ГЖИ любезно сообщили жильцам, что 16 тысяч 959 рублей 99 копеек, которые те пока собрали, хватило только на одну стену. А другие три, стало быть, защитят от гниения "по окончанию сбора оставшейся суммы в 2022 году". И еще жилинспекторы добавили: "Обращаем ваше внимание, что собственниками не определен срок проведения указанных протоколом работ. Нормативно-правовыми актами срок исполнения протокола общего собрания собственников МКД также не определяется". Что же касается заасфальтированных "бонусом" дорожек, то в управляющей компании заверили: плату за них никто с жильцов взимать не будет. И на всякий случай напомнили о грядущем сносе дома, а также о возможности обратиться по спорным вопросам в суд. Вот только жильцы уверены: если бы ответственные лица не тянули время, а стали начислять плату за отмостку в 2018 году, деньги уже можно было собрать.

- Увы, гораздо реальнее для сейчас нас не снос, а предстоящая зима. Как только ударят морозы, насквозь промокшие стены продолжат разрушаться, - опасается Тамара Ступина.

P. S.

Управляющая компания - частная бизнес-структура, у нее свои интересы, а вот как защищают права жильцов государственные органы? В ответе Госжилинспекции по существу два абзаца, а три четверти объема - это перечень нормативных актов, ЗАПРЕЩАЮЩИХ проводить внеплановые проверки УК. Государство защищает бизнес от "вторжений". Внеплановые проверки нынче возможны только по указанию прокуратуры. К счастью для Тамары Ступиной и ее соседей, прокурор Кировского района такое указание дал, направив обращение начальнику Госжилинспекции в Кемеровской области Ирине Гайденко для рассмотрения по существу на предмет нарушения требований жилищного законодательства.

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