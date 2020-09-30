В Иркутской области арестованы охотники за краснокнижными соколами

Новости

Из-за песчаной бури в Ростове отменены восемь авиарейсов 15:44
Бизнесмен требует с Kia 91 млрд рублей и запрета продаж ряда моделей 15:22
В московском метро вновь проверяют наличие масок у пассажиров 15:19
Оклады госслужащих не будут индексироваться до 2022 года 15:13
На Дону во время урагана дерево раздавило машину с людьми 15:10
Петербуржцев без масок и перчаток не будут пускать в городской транспорт 15:06
Тренировка по гражданской обороне пройдет 2 октября по всей России 15:05
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса 14:56
В Калмыкии экс-министра заподозрили в мошенничестве на 20 млн рублей 14:49
Госдума приняла поправки по налогам на полезные ископаемые 14:40
ВС отказался отменить пожизненный срок бывшему сенатору Игорю Изместьеву 14:25
МЧС планирует создать единую систему безопасности в следующем году 14:24
ЦИК проверит 52 участка на предмет двойного голосования 13 сентября 14:16
В Кремле оценили возможность внеочередных школьных каникул в России 14:10
Зеленский уволил Фокина из делегации в Трехсторонней контактной группе 14:08
Песков опроверг сообщения об особом карантине в кремлевской администрации 14:05
При аварии американского истребителя с самолетом-заправщиком никто не погиб 14:04
В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США 13:59
Кабмин продолжит стимулирование выпуска оборудования для пищепрома 13:47
Песков опроверг наличие обязательного карантина перед встречей с Путиным 13:46
Сбежавших из колонии Дагестана осужденных нашли в Калмыкии 13:45
Самолет Росгидромета прибыл в Крым для вызова осадков 13:44
В Петербурге спустили на воду минный тральщик "Георгий Курбатов" 13:42
Внешний госдолг Беларуси достиг $17,7 млрд 13:41
Стало известно, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 11:35
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области арестованы охотники за краснокнижными соколами

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)

В Иркутской области задержаны охотники за соколами - птицами, занесенными в Красную книгу.

На Кубани проверят браконьерскую охоту на краснокнижных зубров

Незаконным промыслом они занимались в степях Эхирит-Булагатского района. Двоих задержали прямо в момент охоты: в их машине следователи нашли ловушки для соколов и голубей, используемых в качестве приманки. Спустя несколько часов следователи вместе с сотрудниками Росгвардии задержали в Иркутске еще троих участников преступной группы. В квартире, которую они снимали, были обнаружены две редкие хищные птицы и охотничий арсенал: петли, шапочки -"клобучки" и бинокль, сообщает СУСК РФ по региону.

По имеющимся у следователей сведениям, браконьеры намеревались тайно вывезти добычу из России, используя ящик, имитирующий музыкальное оборудование, и продать за рубежом коллекционерам или любителям соколиной охоты.

Один из соколов был немедленно отпущен на волю, второй, нуждающийся в помощи специалистов, помещен в зоогалерею.

Всем задержанным уже предъявлены обвинения по части 3 статьи 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

По решению суда все пятеро заключены под стражу.

На Камчатке браконьеров осудили за отлов краснокнижных кречетов
В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США
Кабмин внес поправки о росте МРОТ до 12 792 рублей в 2021 году
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
В Ростуризме заявили о полном обновлении закона о туризме
РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет