В Иркутской области арестованы охотники за краснокнижными соколами

В Иркутской области задержаны охотники за соколами - птицами, занесенными в Красную книгу.

Незаконным промыслом они занимались в степях Эхирит-Булагатского района. Двоих задержали прямо в момент охоты: в их машине следователи нашли ловушки для соколов и голубей, используемых в качестве приманки. Спустя несколько часов следователи вместе с сотрудниками Росгвардии задержали в Иркутске еще троих участников преступной группы. В квартире, которую они снимали, были обнаружены две редкие хищные птицы и охотничий арсенал: петли, шапочки -"клобучки" и бинокль, сообщает СУСК РФ по региону.

По имеющимся у следователей сведениям, браконьеры намеревались тайно вывезти добычу из России, используя ящик, имитирующий музыкальное оборудование, и продать за рубежом коллекционерам или любителям соколиной охоты.

Один из соколов был немедленно отпущен на волю, второй, нуждающийся в помощи специалистов, помещен в зоогалерею.

Всем задержанным уже предъявлены обвинения по части 3 статьи 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

По решению суда все пятеро заключены под стражу.