В Иркутской области на учения вывели около двух десятков мобильных стратегических комплексов "Ярс".

Проверить готовность наземной составляющей нашей ядерной триады всегда полезно. Для этого генералы отправили в позиционные районы десятки "Ярсов". На обычных шоссе тяжелые МАЗы с ядерными ракетами вы, конечно, не увидите. Их маршрут, главным образом, проложен по лесам.

Это не только обеспечивает скрытность перемещения "стратегов", но и позволяет им отрабатывать различные вводные. В том числе, противодействовать условным диверсантам.

Для этого в РВСН широко используют специальную технику. В частности, машину дистанционного разминирования "Листва" и противодиверсионный комплекс "Тайфун-М". Первая работает на новых физических принципах. Ее специально создали для повышения живучести ракетных комплексов мобильного базирования. Электроника "Листвы" способна обнаружить заложенные на колонных путях мины и фугасы на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов.

"Листва" обнаружит на пути колонны мины и фугасы

Противодиверсионную машину "Тайфун" сделали на базе бронетранспортера БТР-82. Она оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для наблюдения с воздуха. По утверждению конструкторов, эта умная аппаратура "Тайфуна" легко обнаружит вражеские объекты на расстоянии до 5 километров, а пеших диверсантов - с трех.