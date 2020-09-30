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30.09.2020 07:53
Рубрика: Общество

Спасли две жизни

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 220(8274)
Беременная жительница шахтерского города Прокопьевска обратилась в местную больницу с болями в спине. Медики, обследовав пациентку, поставили неутешительный диагноз - рак почки. Какую тактику лечения выбрать? Чтобы принять единственно верное решение, собрали телемедицинский консилиум с участием акушеров-гинекологов, урологов Кузбасской клинической больницы имени Беляева и их прокопьевских коллег.

- Подобные случаи в нашей практике встречаются крайне редко. Нужно было спасти маму и ребенку не навредить. А если бы отложили вмешательство на три месяца, то к моменту родов могли начаться осложнения с множеством метастазов. Потому коллегиально решили оперировать женщину немедленно, - рассказал заведующий урологическим отделением Кузбасской клинической больницы Александр Соловьев.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Высокотехнологичная операция оказалась очень сложной из-за анатомических особенностей расположения внутренних органов при беременности. В итоге возможности лазерной хирургии и мастерство хирурга позволили сохранить женщине почку. Удалили только ту часть органа, что была повреждена опухолью. И малыш не пострадал. Пациентка уже выписана домой.

Между тем

Телемедицинские технологии начали внедрять в Кузбассе несколько лет назад. Первым делом возможность запрашивать и проводить удаленные консультации по различным направлениям получили крупные больницы и лечебно-диагностические центры Кемерова и Новокузнецка. Здесь стали собирать консилиумы с ведущими российскими специалистами, чтобы рассмотреть тяжелые случаи. Так, телемедицина сначала пришла на помощь кузбасским наркологам, психиатрам и кардиологам. А сегодня, когда из-за пандемии дистанционные способы общения приобрели особую роль, врачебные приемы по скайпу устраивают и для пациентов сельских ФАПов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО СФО Кемеровская область

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