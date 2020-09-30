- Подобные случаи в нашей практике встречаются крайне редко. Нужно было спасти маму и ребенку не навредить. А если бы отложили вмешательство на три месяца, то к моменту родов могли начаться осложнения с множеством метастазов. Потому коллегиально решили оперировать женщину немедленно, - рассказал заведующий урологическим отделением Кузбасской клинической больницы Александр Соловьев.
Высокотехнологичная операция оказалась очень сложной из-за анатомических особенностей расположения внутренних органов при беременности. В итоге возможности лазерной хирургии и мастерство хирурга позволили сохранить женщине почку. Удалили только ту часть органа, что была повреждена опухолью. И малыш не пострадал. Пациентка уже выписана домой.
Между тем
Телемедицинские технологии начали внедрять в Кузбассе несколько лет назад. Первым делом возможность запрашивать и проводить удаленные консультации по различным направлениям получили крупные больницы и лечебно-диагностические центры Кемерова и Новокузнецка. Здесь стали собирать консилиумы с ведущими российскими специалистами, чтобы рассмотреть тяжелые случаи. Так, телемедицина сначала пришла на помощь кузбасским наркологам, психиатрам и кардиологам. А сегодня, когда из-за пандемии дистанционные способы общения приобрели особую роль, врачебные приемы по скайпу устраивают и для пациентов сельских ФАПов.