На Ставропольский край обрушилась мощная пылевая буря

На Ставропольский край обрушилась пылевая буря. Сильные поры ветра затрудняют движение транспорта, сообщили "РГ" в среду в краевом управлении ГИБДД.

Тревожные сообщения приходят с востока края - Туркменского, Нефтекумского и Левокумского районов. Сильный ветер и пыль ухудшили видимость на дорогах, из-за чего водители вынуждены существенно ограничить скорость передвижения. Как сообщили в Госавтоинспекции, пока обошлось без ЧП.

- В ближайшие часы, если буря усилится, руководством Госавтоинспекции будет принято решение о временном ограничении движения, либо о поэтапном сопровождении колонн автотранспортных средств, - говорится в сообщении ведомства.

Там также обратились к автовладельцам с просьбой воздержаться от поездок в восточные районы края. При этом сильные порывы ветра осложняют дорожную ситуацию и в других областях Ставрополья. Так на федеральной трассе "Кавказ", а также на подъезде к Ставрополю со стороны Невинномысска ураганные потоки такой силы, что могут снести на обочину автомобили. В первую очередь это касается большегрузного транспорта, водителям которых нужно быть особенно осторожными.

В Ставрополе коммунальщики уже приступили к ликвидации первых последствий стихии, сообщили в администрации краевого центра. Аварийные службы убрали упавшие деревья. Одно из них рухнуло на линии электропередач.

По данным ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, пылевая буря продлится 1 октября. Ожидается юго-восточный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду.