Пойманы все сбежавшие из дагестанской колонии заключенные

30 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали всех шестерых заключенных, сбежавших из колонии строгого режима в Дагестане.

Задержать беглецов удалось возле железной дороги у села Улан-Хол в Калмыкии. По данным оперативников, они намеревались добраться до Астрахани, затем в Казахстан и далее на родину двоих бежавших - в Таджикистан. По словам источника "РГ" в силовых структурах, до Калмыкии беглецы доехали на автомобиле, который могли предоставить им сообщники. Оставив машину возле границы, дальше они направились своим ходом. Скорее всего, заключенные пытались добраться до ближайшей кошары - временного жилища пастухов со стойлом для овец. После небольшого отдыха и пополнения запасов продовольствия следующим пунктом назначения, по имеющейся информации, должна была стать Астрахань. Почему преступники не разделились на группы, а решили продолжать путь все вместе - сейчас выясняют следователи.

Побег из колонии строгого режима, расположенной возле дагестанского поселка Шамхал-Термен, в ночь на 23 сентября совершили рецидивисты, осужденные за торговлю наркотиками, контрабанду и убийство. Злоумышленники прорыли тоннель длиной около 30 метров и высотой с человеческий рост. Он был оснащен вентиляцией и освещением. Самостоятельно провернуть такую операцию им было бы не под силу. Поэтому оперативники начали поиск пособников среди сотрудников колонии и родственников осужденных.

Первые результаты появились уже через несколько дней. Был задержан мастер производственного участка центра трудовой адаптации осужденных колонии. Он курировал работы в производственном цехе, откуда был сделан подкоп. Оперативники выяснили, что одним из пособников был родственник осужденного. Он мог приобрести на строительном рынке необходимые инструменты, которые каким-то образом попали на территорию исправительного учреждения.

Всех шестерых беглецов удалось задержать на территории Калмыкии

Теперь за недельное пребывание на воле беглецы получат дополнительный срок. По соответствующей статье УК РФ за побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказание составляет до пяти лет лишения свободы.