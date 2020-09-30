В МЧС сообщили о волнах до трех метров в районе Каспийского моря

В Дагестане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Как сообщили в республиканском управлении МЧС, ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 18-23 метров в секунду. Также сообщается о волнах высотой два-три метра в районах Каспийского моря.

Жителям республики рекомендуется соблюдать осторожность. Спасатели советуют переждать сильный ветер дома, плотно закрыв окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон рекомендуется защитить ставнями или щитами.

Также специалисты советуют убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые ветер может сбросить вниз, погасить огонь в печах, подготовиться к перебоям электроснабжения и закрыть газовые краны. А на улице нужно держаться подальше от легких построек, линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и баннеров.