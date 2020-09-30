Членам экипажа корабля "Петр Моргунов" диагностировали COVID-19

В Калининградской области членов экипажа большого десантного корабля "Петр Моргунов", который вернулся с ходовых испытаний, госпитализировали с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Всего на борту находилось 219 человек - это члены экипажа и сотрудники судостроительного завода. У 41 из них результат лабораторного исследования на COVID-19 оказался положительным. 40 пациентов проходят лечение в инфекционных стационарах, один пациент с бессимптомной формой находится дома на самоизоляции.

Остальные 178 человек изолированы на судне. При первых проявлениях симптомов коронавируса их госпитализируют.

Новейший большой десантный корабль "Петр Моргунов" - это первый серийный БДК проекта 11711. Он был построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Корабли этого проекта способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.

Испытания БДК начались в декабре прошлого года, но в конце марта корабль прервал их и вернулся на акваторию завода для ремонта. В мае 2020-го "Петр Моргунов" вышел на финальную стадию заводских ходовых испытаний в Балтийское море.