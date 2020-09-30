Парламент Поморья рассмотрел новые законопроекты по поддержке северян

На первой сессии нового парламентского сезона Архангельское областное собрание депутатов рассмотрело блок законопроектов в поддержку многодетных семей и пенсионеров, еще одной важной темой стала помощь бизнесу.

Участок в хорошем месте

С июля 2019 года многодетные северяне могут получить вместо положенного им земельного участка денежную выплату в размере 210 тысяч рублей. Так поступили более 560 семей. Целевые средства можно потратить на оплату части стоимости нового жилья, первоначальный взнос или погашение долга по ипотеке и еще ряд вариантов решения жилищного вопроса. Новый законопроект, одобренный в первом чтении, расширяет список таких возможностей. В случае его принятия 210 тысяч могут пойти на реконструкцию жилого помещения, возведение пристройки к дому или его подключение к инженерным сетям.

Кроме того, саму землю многодетные семьи при желании смогут получить не в собственность, а в аренду.

- Жизнь показала, что необходимо расширять подходы к предоставлению земельных участков многодетным семьям, - поясняет председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам Сергей Эммануилов. - Правительство области предложило в качестве альтернативы предоставлять им землю в аренду для индивидуального жилищного строительства, и мы это поддержали. В целом ряде муниципалитетов найдены подходящие свободные участки, ограниченные в обороте. Как правило, они находятся в областной или муниципальной собственности, расположены в хорошем месте - например, на берегах рек и озер, - обеспечены всей инфраструктурой. Зачастую это территории бывших воинских частей, переданные из федеральной собственности.

Договор аренды будет заключаться на 49 лет, а затем автоматически продлеваться. В случае если собственник вдруг решит его расторгнуть, а семья уже построила дом, ей компенсируют все затраты. Кроме того, она не потеряет свое место в очереди на бесплатное получение земли в собственность.

Депутаты также приняли законопроекты, которые изменяют подход к расчету прожиточного минимума для пенсионеров, ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и последующих детей. В первом случае новшество позволит увеличить пенсии 27 тысячам северян, у которых она ниже прожиточного минимума. Во втором случае размер "детской" выплаты сравняется с прожиточным минимумом ребенка. В итоге получится больше, чем прежде.

Преференции бизнесу продлят

Предприниматели и другие налогоплательщики Поморья получают целый ряд льгот на региональном и местных уровнях. Как это влияет на доходы бюджетов и что еще требуется для улучшения делового климата в регионе? Ключевой вопрос стал темой "правительственного часа" в областном собрании.

Налоговыми льготами пользуются как отдельные категории северян, так и бизнес всех масштабов - от "малышей" до флагманов экономики. В общей сложности специальные режимы используют 30 тысяч налогоплательщиков региона.

В 2020 году принят ряд мер для снижения нагрузки на бизнес, это помогло многим малым и средним предприятиям удержаться на плаву. А значит, будут пополняться бюджеты.

Как сообщила министр финансов региона Елена Усачева, срок действия налоговых льгот для начинающих предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения и патентам, будет продлен на три года - до 2024-го.

Депутаты рекомендовали сохранить региональные налоговые льготы для развития малого и среднего предпринимательства, инвестиционных проектов и соцподдержки отдельных категорий северян. Парламентарии также предложили обратиться в федеральный центр с инициативой о продлении "надзорных каникул" до 1 января 2025 года.

- Пополнение бюджета - один из самых острых и сложных вопросов, - отметила председатель Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева. - Недополученные суммы вызывают беспокойство, но у финансового блока правительства есть набор механизмов, способных урегулировать ситуацию. Сегодня не ставятся вопросы об урезании каких-либо статей бюджетных расходов. Наша главная задача - сохранить основных налогоплательщиков. С этой целью мы оценили, как работают принятые преференции для бизнеса. Так, уже более тысячи северян применяют режим для самозанятых, который мы ввели в этом году. Уже на следующую сессию вынесены законопроекты, которые позволяют продлить налоговые льготы не только на текущий год, но и на последующие периоды.

По словам Екатерины Прокопьевой, парламентарии будут работать и над созданием условий для арктического бизнеса. В этом году новые территории области вошли в Арктическую зону РФ, идет заявочная кампания ее резидентов, которые получат серьезные преференции на федеральном уровне. Для их развития необходимы соответствующие региональные законы.

Волки "подорожали"

Областное собрание также приняло ряд важных изменений в областной закон об охоте. Так, региональную выплату за добычу волка увеличили сразу в два с половиной раза - с 10 до 25 тысяч рублей. Это рекордная сумма для регионов Северо-Запада.

Кроме того, если раньше за одного добытого волка давали разрешение на добычу лося, то теперь для этого надо ликвидировать двух хищников. Областной парламент также увеличил сроки принятия и регистрации заявлений на выдачу разрешений на добычу нелимитируемых охотресурсов - с 14 до 45 дней до начала сезона.

- За две недели не все охотники успевали получать разрешение, создавались большие очереди, - подчеркнула заместитель председателя комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Ирина Фролова. - Принятые изменения позволят избежать этих проблем. Увеличение выплаты за добытого волка, а также изменение порядка получения льготной лицензии на лося направлены на стимулирование системной, а не случайной добычи хищников. Сегодня в области насчитывается порядка 1200 волков при нормативном показателе в 900 особей.

Парламентарии также приняли законопроект, который определяет порядок участия муниципалитетов в предоставлении недр в пользование. Это позволит обеспечить баланс интересов местных жителей и бизнеса.

Виледь объединяется

Вилегодский район станет вторым в Архангельской области муниципальным округом. Первый был создан летом этого года на Каргополье.

Возможность объединиться в муниципальные округа сельским поселениям предоставил федеральный закон о местном самоуправлении.

Как сообщил на сессии облсобрания глава Вилегодского района Алексей Аксенов, это решение обсуждалось на публичных слушаниях, в которых приняли участие 430 местных жителей. В результате за преобразование района в муниципальный округ высказались большинство глав и местных депутатов.

- Наш район сталкивается с общими проблемами местного самоуправления. Одна из самых сложных даже не финансовая, а кадровая. Создание муниципального округа поможет решить эту задачу. Вопрос объединения обсуждался на протяжении ряда лет, причем по инициативе общественности. Поначалу многие относились к этой идее настороженно, опасались, что власть будет как-то отдаляться от людей. Но в итоге удалось достичь консолидации, - отметил Алексей Аксенов.

Парламент региона поддержал создание Вилегодского муниципального округа. Объединение поселений должно повысить эффективность местного самоуправления.

- Объединение в муниципальный округ - это право муниципального образования, - подчеркнул глава профильного комитета Игорь Чесноков. - Решение о преобразовании принимают сами поселения и район. Федеральный закон четко определяет процедуру преобразования. Выразить позицию населения могут муниципальные советы и районное собрание депутатов. Если хотя бы два совета выступили против, объединение не состоится, и такой пример у нас был в Верхнетоемском районе. В Вилегодском районе преобразование поддержали муниципальные советы всех шести поселений и районные депутаты.

С 1 октября в Виледи начнется переходный период, во время которого будет избран представительный орган муниципального округа. Полноценную работу он начнет 1 января 2021 года. Чтобы власть не "отдалялась", в администрации округа будут созданы территориальные органы, которые станут работать в бывших поселениях.

Компетентно

Екатерина Прокопьева, председатель Архангельского областного собрания депутатов:

- В новом парламентском сезоне мы продолжим работу по двум основным направлениям - социальному и экономическому. Летом многие депутаты в своих округах собрали вопросы, которые действительно волнуют людей. Будем их решать. К примеру, пенсионеры сетуют на несправедливые, по их мнению, ограничения по доходам при получении социальной помощи.

Работая над экономическим блоком, продолжим создавать различные преференции и условия для того, чтобы малый, средний и большой бизнесы успешно развивались в нашем регионе.

Тем временем

Фото: Татьяна Сухановская

Вода для особого жилья

Закон о ней принят в первом чтении.

С 1 января 2021 года юрлица, которые приобретают услуги водоснабжения для специализированного жилфонда, будут отнесены к льготной категории потребителей. Речь идет о домах социального обслуживания, общежитиях, интернатах и жилых помещениях для детей-сирот. Закон об этом Архангельским областным собранием депутатов принят в первом чтении.