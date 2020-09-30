В Петербурге открыли памятный знак на месте первого храма

В Петербурге на Троцкой площади (Петроградский район) открыли памятный знак на месте первого храма города - Троице-Петровского собора.

Памятный знак представляет собой модель храма, установленную на осколке знаменитого Гром-камня, который служит основанием для Медного всадника. Автор композиции - скульптор Павел Шевченко.

Троице-Петровский собор был построен в 1709 году на площади, которая в то время была центром жизни в Петербурге. Петр Первый лично заботился о храме и принимал участие в его обустройстве. Здесь он получил титул императора. С крыльца собора объявлялись царские указы. Тут проводились торжественные богослужения в честь знаменательных событий государственного и международного масштаба. Храм неоднократно перестраивался из-за пожаров. Был снесен в 1933 году. В начале 2000-х в память о Троице-Петровском соборе была возведена часовня Троицы Живоначальной.

Проект осуществил Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Открытие памятного знака - один из этапов подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого, которое будет отмечаться в 2022 году.