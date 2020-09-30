В Петербурге спустили на воду минный тральщик "Георгий Курбатов"

В Санкт-Петербурге в среду спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 "Георгий Курбатов". Он будет служить на Черноморском флоте.

Как сообщили на Средне-Невском судостроительном заводе, спуск на воду "Георгия Курбатова" ждали с нетерпением. Его переносили не один раз.

Летом 2016 года на корабле возник пожар. Возгорание произошло на начальном этапе строительства и никакого корабельного оборудования пока не устанавливали.

На торжественной церемонии спуска на воду "Георгия Курбатова" представители военного ведомства отметили, что корабли проекта 12700 уже показали свою надежность, сообщает "Интерфакс". В нынешнем году как раз и планировали спустить два тральщика - "Яков Балаев" и "Георгий Курбатов".

"Георгий Курбатов" - корабль противоминной обороны проекта 12700. Корпус возведен по новейшей технологии и ему не страшна коррозия, к тому же он еще и немагнитен. Длина судна - 91 метр, ширина - десять метров. Водоизмещение - 890 тонн. Экипаж - 44 человека.

Тральщик обещают передать Военно-морскому флоту России в 2021 году.