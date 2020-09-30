Семья Павла Семенова въехала в одну из многоэтажек на Новой улице Мурино четыре года назад. С инфраструктурой здесь дела обстояли вроде бы неплохо. Возле дома - два детских сада, в один из них супруги и планировали в будущем водить детей. Но все пошло не по плану. Добиваться мест для сыновей пришлось через суд.

- Когда мы с женой выбирали квартиру, оба сада уже работали. Было видно, что в них ходят дети. Это нас подкупило. Сады являются подразделениями № 2 и № 3 МДОБУ "ДСКВ N 61" Медвежьего Стана. Как только родились сыновья - Андрей в 2016-м и Павел в 2017-м, - мы сразу подали заявления на электронную очередь для зачисления в детсад, указав именно их в качестве приоритетных. Предполагалось, что Андрей пойдет в сад с сентября 2019 года. А потом и Павел. Тогда супруга сможет выйти на работу, - рассказывает Павел Семенов. - Но когда старшему сыну исполнилось три года, в детский сад его не взяли. Нас уведомили, что мест нет. Предложили альтернативный вариант - в 49 километрах от дома. Пришлось отказаться.

После многократных безрезультатных обращений в различные инстанции Павел Семенов подал иск во Всеволожский городской суд. Тот встал на защиту интересов детей. В постановлении суда, в частности, сказано, что "Семеновым были соблюдены все необходимые условия для получения места в детском саду, а потому администрация МО "Всеволожский муниципальный район" Ленобласти обязана была обеспечить его сыновей местами в дошкольном учреждении для получения бесплатного образования". Суд дал администрации месяц на то, чтобы устроить Пашу и Андрея в детский сад по месту жительства. 23 июля этого года решение вступило в законную силу.

- В конце июля нам предложили места, но на другом конце Мурино - в ЦО № 1. Мы отказались. Одно дело - водить ребенка в сад неподалеку от дома, другое - возить его через весь микрорайон. Уверен, на этот сад полно желающих из близлежащих домов. Так зачем нас посылать в него? - недоумевает Семенов, считающий, что администрация так и не исполнила решение суда.

Как объяснила глава муниципального комитета по образованию Ирина Федоренко, Павел Семенов сам создал такую ситуацию. Изначально, когда вставал в электронную очередь, он указал два детских сада - ДСКВ № 61 и ЦО № 1. А система работает автоматически: как только в каком-либо саду появляются свободные места, она выдает туда направление. В случае с сыновьями Семенова случилось так, что места освободились именно в ЦО № 1.

- Если родители категорически не хотели отдавать детей в более дальний от их дома детсад, то они должны была удалить его в заявлении до того, как было выдано направление, - уточняет Ирина Федоренко. - Предлагаю все-таки отдать детей в ЦО № 1 и сразу же написать заявление о переводе в желаемый ДСКВ № 61. Как только в нем освободятся места - детей переведут.

Но в данном случае вопрос решился иначе. После того как дело Семеновых приобрело широкую огласку, глава комитета по образованию взяла его на контроль. И буквально через неделю дети были зачислены в нужный сад, возле дома.

В администрации Всеволожского района признают: проблема с детскими садами в новостройках-гигантах - городах Мурино и Кудрово - есть. Мест недостаточно, хотя новые учреждения активно строятся. Только за четыре года в Мурино открылось 26 детсадов, до конца года примут малышей еще четыре. Таких показателей не было никогда: за последние пять лет во всей Ленобласти введено в эксплуатацию 70 садов.

Власти пытаются сгладить остроту проблемы. Согласно Социальному кодексу Ленобласти, семье (со среднедушевым доходом не выше 31 900 рублей), которой в течение года не смогли предоставить место в саду, ежемесячно выплачивается 9500 рублей. Есть и другой вид помощи. Некоторые частные детские сады получили субсидии от комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Одно из главных условий - родительская плата не должна превышать пяти тысяч рублей в месяц.

На заметку

При заполнении электронного заявления для постановки на учет и зачисления в детские сады родители сами выбирают детсад. Можно указать от одного до трех. Названный первым считается приоритетным. При распределении направлений сначала рассматривается первый сад, если в нем нет мест - второй, затем - третий.

Родители могут внести изменения в первоначальную заявку, в том числе поменять желаемые детские сады или порядок приоритетности. Но сделать это необходимо до начала распределения направлений на новый учебный год - до 15 апреля. Поменять детский сад, в который уже получено направление, сложно.