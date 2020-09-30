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30.09.2020 18:41
Рубрика: Происшествия

Эксперт ЮФУ рассказала о причинах пыльной бури в Ростовской области

Текст: Ольга Орлова
30 сентября Ростовскую область накрыло пыльной бурей. Непрекращающийся в течение четырех суток сильный ветер, достигавший 24 метров в секунду, пригнал пылевые облака. Во второй половине дня жители Ростова и области наблюдали необычный желтый туман.
Машины вмиг покрыло слоем пыли. Фото: Ольга Орлова/РГ Машины вмиг покрыло слоем пыли. Фото: Ольга Орлова/РГ
Машины вмиг покрыло слоем пыли. Фото: Ольга Орлова/РГ

Профессор кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов Южного федерального университета, доктор биологических наук Ольга Безуглова рассказала о причинах этого природного явления.

Фото: Amir Cohen/ Reuters
На Израиль обрушилась самая мощная за последние пять лет пыльная буря

"Такое случается, когда совпадают сразу три фактора - сильный ветер, сухая почва и отсутствие защитного слоя растительности или снежного покрова на ней. Пыльная буря - это очень неблагоприятное погодное явление, когда пылеватые частицы почвы вместе с остатками удобрений разносятся по ветру, негативно сказываясь не только на здоровье человека, но и на состоянии самой почвы. Начинается дефляция - ветровая эрозия, пылеватые частицы, летающие сейчас в воздухе, наиболее богаты элементами питания, поэтому происходит деградация почвенного покрова. Все живое сейчас страдает".

На самом деле, по словам эксперта, пыльные бури - не редкое явление, они случаются каждый год, но более характерны для восточных районов Ростовской области. Последний раз крупные пыльные бури наблюдались в 1968-1969 годах весной и продолжались почти месяц, охватив весь юг СССР. В числе районов, наиболее пострадавших от бурь, были в Краснодарском крае Ейск, Щербиновский, Кущевский, Павловский, Новопокровский, Кавказский, Новокубанский, Курганинский, Выселковский, Тимашевский, Лабинский, а также южные районы Ростовской области. Распространению пыльной бури в центральных и западных частях области способствует отсутствие лесозащитных насаждений.

"Я не могу назвать предположительную дату окончания этой пыльной бури, но знаю точно, что все закончится, если в ближайшее время пройдет дождь и смочит почву, или если стихнет ветер", - отметила Ольга Безуглова.

К слову, пыльные бури особенно опасны для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы. Но воздержаться от передвижений по улицам рекомендуется всем: не выходите без особой надобности на улицу и закрывайте окна. Если все же пребывание на улице необходимо, то поможет обычная медицинская маска.

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