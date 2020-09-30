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30.09.2020 13:44
Рубрика: Власть

Из девяти вице-губернаторов Кубани посты сохранили лишь пятеро

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о новых кадровых решениях в структуре администрации региона. Это произошло в ходе очередной сессии Заксобрания Кубани. Глава края представил депутатам местного парламента обновленный состав вице-губернаторов. В нем произошли четыре перестановки.

Фото: kubnews.ru
Вениамин Кондратьев вступил в должность губернатора Кубани

- Сегодня край достиг серьезных результатов во всех сферах экономики, много сделано, но еще больше задач впереди. Хочу представить коллег, с которыми предстоит работать ближайшие пять лет. Выражаю надежду, что эта деятельность будет плодотворной, - сказал Кондратьев.

По предложению главы края должность первого вице-губернатора сохранена за Андреем Алексеенко.  В его ведении остаются вопросы строительства, архитектуры, ГО и ЧС. Вице-губернатором, курирующим АПК и ветеринарию, по-прежнему будет Андрей Коробка. Игорь Галась сохранил должность вице-губернатора по финансам и экономике, Сергей Болдин - заместителя губернатора по вопросам имущественных отношений и природных ресурсов. Анна Минькова продолжит курировать социальную сферу региона и СМИ.

Еще четверо вице-губернаторов - новые люди. Двое из них заняли вакантные должности, еще двое - сменили представителей старой команды. Так, заместителем руководителя края по вопросам внутренней политики региона назначен Игорь Чагаев. Он был директором департамента внутренней политики. Вице-губернатором по вопросам потребительской сферы, инвестиций и развития МСП, промышленной политики, информатизации и связи, а также курортной отрасли стал Александр Руппель. Ранее он занимал должность министра экономики. Александр Трембицкий, до этого возглавлявший министерство ТЭК и ЖКХ края, будет курировать вопросы транспорта, ТЭК и ЖКХ. За развитие казачества и спорта на Кубани отвечать теперь предстоит Александру Власову - бывшему замглавы Гулькевичского района.

Как отмечают эксперты, кадровая рокировка в команде губернатора Кубани была ожидаемой.

О том, на какую работу перейдут отправленные в отставку заместители главы края, не сообщается.

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