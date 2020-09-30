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30.09.2020 23:48
Рубрика: Спорт

"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в группой турнир Лиги чемпионов

Текст: Александр Ершов
В среду поздно вечером в ответном поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 "Краснодар" в гостях в Салониках обыграл ПАОК - 2:1 (0:0). "Быки" одержали на победу также в первой встрече со счетом 2:1 и вышли в групповой этап главного клубного турнира континента. Впервые в истории в нем будут выступать сразу три российские команды. Кроме кубанцев, это "Зенит" и "Локомотив".
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар" Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"

Слова том, что противостояние на стадионе "Тумба" (при пустых трибунах, как и неделей раньше в Краснодаре) окажется судьбоносным для обоих соперников, были за последние дни, кажется, затерты до дыр футбольными экспертами в обеих странах. Тем не менее, остроты не потеряли: и кубанские "быки" и "орлы" из Салоник никогда раньше в групповом раунде Лиги чемпионов не играли, а теперь находятся от нее буквально в одном шаге.

Фото: Пресс-службе ФК "Краснодар"
Мусаев заявил, что "Краснодар" не будет играть от обороны с ПАОКом

А к этому шагу оппоненты подошли разными путями. В субботу каждый из соперников проводил гостевые матчи своих национальных первенств. Так вот, ПАОК выставил против "Волоса" (0:0 - в итоге) выставил больше половины резервистов, дав отдохнуть своим лидерам. "Краснодар", напротив, с "Сочи" (счет 1:1) играл основой.

Трудно сказать, какая тактика окажется правильной, но в той встрече на очень тяжелом газоне стадиона "Фишт" различные повреждения получили Берг (единственный форвард "быков" в настоящее время), а также ключевые защитники Петров и Кайю. Да еще и не прилетел в Грецию травмированный Вандерсон, блестяще смотревшийся в последние недели…

Правда, они все-таки вышли в Салониках с первых минут. Хотя три изменения в стартовом составе произошли: вместо Сорокина, Вандерсона и Олссона (шведа, у которого на днях родилась дочь, совершенно неожиданно не оказалось даже в заявке) вышли Мартынович, Уткин и Газинский. Греки же выставили точно тех же футболистов, что и в первой встрече.

Уровень матча, без сомнения, подтверждало и назначение его главным арбитром итальянца Даниэля Орсето, который 23 августа обслуживал финал Лиги чемпионов 2019/20 между мюнхенской "Баварией и французским ПСЖ.

Хозяева в дебюте на обязательном постоянном владении мячом вовсе не настаивали, но заполучив его, старались атаковать как можно на больших скоростях, регулярно используя длинные вертикальные забросы на фланговых полузащитников.
В свою очередь, кубанцы никак не могли наладить комбинационные действия, регулярно ошибаясь в передачах. А до греческой штрафной и вообще практически не добирались.

А тут еще пока не обрел полное спокойствие Сафонов: юный голкипер неудачно вышел на перехват и однажды ошибся при выводе мяча от ворот. Зато на 16-й минуте Матвей спас свою команду - вытянувшись, он дотянулся до посланного Живковичем с угла штрафной выстрела в нижний угол. А затем поймал и сильный удар Цолиса метров с 20-ти.

Первый опасный удар нанес Кабелла с угла штрафной лишь на 32-й минуте, который голкипер Живкович отбил. После чего ПАОк нанес острейший выпад, к счастью не завершившийся голом: Креспо с семи метров головой послал мяч прямо  в Сафонова.

Фото: Пресс-службе ФК "Краснодар"
"Краснодар" сыграет в Греции главный матч в истории клуба

В конце тайма "быки" чуть отодвинули основные действия от собственных ворот, хотя до чужих добираться никак не удавалось.  

Будет любопытно посмотреть, попытаются ли "орлы" из Салоник на родном стадионе "Тумба" в самом начале второй половины ринутьмя вперед, чтобы забить желанный единственный гол? А может, по-прежнему постараются предельно внимательно играть в обороне и дожидаться оплошности защитников гостей (а их в первые 45 минут случилось несколько)? 

Очередного шанса упорный ПАОК дождался лишь на 55-й  минуте, когда  Пелкас едва не замкнул прострел Яннулиса с левого фланга. Тут же Фернандо мог забить головой после подачи углового - мяч прошел совсем рядом со штангой.

На давление греков наставник гостей Мусаев ответил заменой переставшего успевать в центре поля за оппонентами Уткина на опытного Смольникова. Его коллега Феррейра ответил тем, что выпустил на поле техничного и напористого сенегальца Ваге, буквально на днях арендованного ПАОКом у испанской "Барселоны", а также еще одного новичка - лучшего бомбардира первенства Хорватии Чолака.

"Краснодар" ответил проходом и падением в чужой штрафной Классона, но арбитр из Италии нарушения в этом довольно спорном эпизоде не рассмотрел.  

Время для греков стало стремительно таять, они бросились вперед, но пропустили контратаку "Краснодара" по левому флангу. Смольников вошел штрафную, прострелил, игрок хозяев Михалидис срезал мяч в собственные ворта - 0:1, 74-я минута.

И хотя ПАОК быстро сравнял счет (передачу со штрафного головой замкнул Эль-Каддури (78-я минута) - 1:1, но тут же Вильена пробил в штангу из-за пределов штрафной, а Кабелла добил мяч в сетку - 1:2, 79-я минута.

И вот "Краснодар" уже очень-очень близок к выходу в групповой турнир Лиге чемпионов УЕФА. И она достгнута! Блестящее достижение коллектива из столицы Кубани. Поздравляем команду Сергея Галицкого с осуществлением мечты, к которой "быки" прошли всего за 12 лет!

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